Военэксперт Артамонов: ВС РФ стоит использовать объемно-детонирующие бомбы

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Бомбовая кассета ПБК-500У СПБЭ-К (Россия) и авиационная бомба объёмного взрыва ОДАБ-500ПМВ (Россия)

Использование со стороны России мощных объемно-детонирующих бомб (ОДАБ) может быть ответом на применение ВСУ корректируемых бомб натовских образцов, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, это помогло бы сохранить жизни российских солдат, несмотря на то, что применение ОДАБ во многих странах считается негуманным.

Массированное применение ВСУ корректируемых авиабомб — это, по определению, весьма неприятная для наших войск вещь. Но это не может стать для ВСУ решающим аргументом, а лишь приведет, на мой взгляд, к не менее массированному применению с нашей стороны подобных средств поражения. Все-таки у нас авиации больше и мы можем сделать это гораздо масштабнее. Мы можем использовать УПАБы — это управляемые планирующие авиационные бомбы, и то, что мы пока вообще не применяем, хоть это и повергает меня в уныние, — это ОДАБы. Они считаются негуманными, но, по-моему, гораздо менее гуманно, когда погибают наши бойцы на фронте, — отметил Артамонов.

Объемно-детонирующая авиабомба является разновидностью фугасных бомб и предназначена для поражения фугасным действием живой силы и легкоуязвимой техники, а также для разминирования местности. Применяется с высот 200–1000 метров. При взрыве в эпицентре во фронте ударной волны давление достигает 90-120 атмосфер, радиус сплошного поражения — не менее 300 м.

ВСУ начали массово применять в зоне СВО корректируемые авиабомбы, сообщил экс-глава Роскосмоса, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, это снаряды типа Joint Direct Attack Munition (JDAM), их сбрасывают на расстоянии 40–75 км от цели.