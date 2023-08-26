След Украины и США в гибели Пригожина: что указывает в пользу этих версий Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей непричастности к крушению самолета с бизнесменом, связанным с ЧВК «Вагнер»

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

В среду, 23 августа, самолет, на борту которого находились Евгений Пригожин, командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Уткин и другие пассажиры, потерпел крушение в Тверской области. Он направлялся из Москвы в Санкт-Петербург. Как сообщается, в российскую столицу лайнер прибыл из Африки, из Мали. Эксперты проанализировали в разговоре с NEWS.ru, насколько в гибели Пригожина могли быть заинтересованы спецслужбы Запада и причастна ли к авиакатастрофе Украина.

Что говорили о причастности Киева к гибели Пригожина

Вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600, на котором летел Евгений Пригожин, упал в Тверской области. Предположительно, на борту воздушного судна произошел взрыв. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Специалисты проверяют все версии произошедшего. Среди них ошибка пилотирования, технические неполадки, внешнее воздействие и возможный теракт на борту.

В четверг, 24 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил о своей непричастности к инциденту. «Мы не имеем к этому отношения. Все понимают, кто имеет отношение», — подчеркнул Зеленский, не называя конкретных имен.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что гибель бизнесмена, наоборот, выгодна именно Украине и ее западным кураторам. «Заинтересованы все наши недруги, в первую очередь Украина, по понятным причинам Франция, США. Да и вся Европа. ЧВК „Вагнер“ потеснила интересы Европы в Африке, на Ближнем Востоке», — напомнил Липовой.

Как дата крушения самолета с Пригожиным намекает на причастность Киева

Военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, что гибель Евгения Пригожина будет использована противником для воздействия на российское общество. По его мнению, этим скоординированно займутся как украинские, так и западные медиа.

«Структуры информационно-психологических операций киевского режима пытаются использовать гибель Евгения Пригожина и других сотрудников ЧВК для усиления воздействия на российское общество», — подчеркнул Поддубный.

Как ранее предположил российский политолог Сергей Марков, удар по самолету, скорее всего, нанесли спецслужбы Украины, это их подарок своему руководству ко Дню независимости Украины, который как раз отмечается 24 августа. По мнению эксперта, украинской агентуре удалось совершить теракт, так как Пригожин лишился государственной охраны после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

В какой степени Зеленский говорит правду

Политолог, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей, деятельность которого связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, Самер Суэйфан в разговоре с NEWS.ru высказал мнение, что в данном случае Зеленскому вполне можно верить.

«Если говорить о подрыве самолета в воздухе, то украинским спецслужбам надо было подложить взрывчатое вещество в самолет. А где был джет Пригожина до того, как прилетел в Россию буквально на пару дней? В Африке. То есть украинским спецслужбам надо было внедрять своих людей в обслугу самолета на африканских аэродромах или подкупать там людей из местной обслуги. Очень сомнительно, вряд ли у них есть такие возможности на Африканском континенте», — считает Суэйфан.

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Дмитрий Уткин

По его мнению, скорее всего, тут американский или французский след, поскольку бойцы «Вагнера» сейчас воюют в Африке — в Мали, ЦАР и, возможно, готовятся к предотвращению интервенции в Нигере. Как считает Суэйфан, в связи с этим спецслужбы в Вашингтоне и Париже могли пойти на ликвидацию Пригожина.

«Цель — чтобы „Вагнер“ ушел из Африки. И не мешал США и Франции контролировать африканские страны. Это намного правдоподобнее украинского следа», — пояснил политолог.

По мнению Суэйфана, Украине незачем было продолжать охоту на Пригожина, ведь бойцы связанной с ним ЧВК покинули зону СВО.

«Он и так ушел с Украины, локализуется в Белоруссии и Африке, то есть, в принципе, он Киеву уже ничем не мешал на нынешнем этапе. Мотив мести за прошлое в нынешних условиях, по-моему, уже не играет важной роли», — сказал политолог, добавив, что организация подобного теракта требует вложения больших средств.

Тем не менее Суэйфан не отрицает возможное участие рядовых украинских граждан в качестве исполнителей на каком-либо этапе при подготовке взрыва.

«Украинцы могли быть пешками, но подготовка и организация, слежка, вложение средств — это все шло с Запада», — подчеркнул Суэйфан.

Где Пригожин находился незадолго до гибели

В пятницу, 25 августа, американское издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, заявило, что Пригожин незадолго до гибели посетил Африку. В частности, он встречался с президентом ЦАР Фостен-Арканжом Туадерой. Сообщается, что борт предпринимателя приземлился в столице республики Банги 18 августа.

По данным издания, на следующий день бизнесмен переговорил с представителями Сил быстрого реагирования Судана. Пригожин также успел сделать остановку в Мали, затем вылетел в Москву, откуда собирался в Петербург, добавили авторы WSJ.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с NEWS.ru предположил, что спецслужбы США могут быть причастны к гибели Пригожина, так как это соответствует интересам Вашингтона.

«То, что это сделали американцы или кто-то по их указке, достаточно очевидно. С помощью такого покушения они надеются раскачивать политическую ситуацию в России, спровоцировать внутрироссийский конфликт. Мы-то знаем, что так нас не раскачать, но американцы думают: а вдруг повезет. Такая тактика прослеживается на многих примерах. Кого они при этом используют, украинскую агентуру в России или действуют сами? Это уже дело десятое», — считает Ищенко.

Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области

По его словам, у ЦРУ есть богатый опыт использования диверсионных методов по всей планете. Как добавил Ищенко, американские ЧВК, связанные с ЦРУ и другими спецслужбами, также применяют их, выполняя задания в интересах Вашингтона.

Что сказал Лукашенко после гибели Пригожина

Как рассказал в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко, еще в начале года он получил информацию о возможном покушении на Пригожина. По его словам, эти данные поступили ему от источников во время его визита в ОАЭ в январе. По словам белорусского лидера, он передал сведения президенту России Владимиру Путину и директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александру Бортникову.

«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина», — рассказал Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заявил, что Путин не может стоять за покушением, поскольку он — «расчетливый человек», а крушение самолета Embraer является «слишком грубой непрофессиональной работой». Виновного в крушении самолета Лукашенко назвать не смог.

Фото: president.gov.by Александр Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о том, что Кремль якобы мог быть причастен к авиакатастрофе, это абсолютная ложь.

«Сейчaс, естественно, вокруг этой авиакатастрофы и трaгической гибели пассажиров сaмолета, в тoм числе и Евгения Пригожина, очень мнoго спекуляций. Конечно, на Запaде все эти спекуляции подaются с известного угла. Все это абсолютная ложь. И здесь, конечно, нужно, освещая эту проблематику, основываться исключительно на факты», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, лишь после результатов следствия «мы с вами узнаем детали».

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