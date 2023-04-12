Депутат Нилов разъяснил, с кого планируется брать «военный налог» Депутат ГД Олег Нилов предложил собирать с мужчин моложе 45 лет налог на нужды армии

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Первый зампред фракции «Справедливая России — За правду» Олег Нилов выступил с предложением повысить на 2–3% налог на доходы физических лиц для россиян-мужчин моложе 45 лет. Как заявил депутат в эфире НСН, средства пойдут на нужды армии и позволят существенно увеличить финансирование каждого участника СВО. По его словам, это улучшит мотивацию потенциальных участников специальной военной операции на Украине.

Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2–3% плюсом к НДФЛ. Сложно что ли? Это 1–2 тысячи рублей с каждого из 40 млн, получается уже больше 50 млрд рублей в месяц. Речь идет не просто об увеличении поступлений в бюджет, а об их целевом использовании. Для мобилизованных, для участников спецоперации в принципе... Не 200 тысяч рублей будут получать, а 400–500 тысяч. Это меняет мотивирующие условия для людей, которые могут пойти в зону СВО, — пояснил народный избранник.

Нилов уточнил, что «военный налог» надо брать со всех мужчин моложе 45 лет, так как в России есть много миллионов невоеннообязанных мужчин, не прошедших службу в армии по разным причинам. Исключение могут составить лишь не служившие по состоянию здоровья. При этом депутат призвал считать новый налог не обременением или карой, а вариантом всеобщей поддержки тех, кому выпало пойти в окопы.

Он отметил, что инициатива сейчас существует в виде предварительной концепции. По его мнению, законопроект необходим для повышения мотивации бойцов, которые уже находятся на фронте, и мужчин, которые только задумываются об отправке на в зону спецоперации.

Можно даже не использовать слова «военный налог», а постараться найти более спокойное название, но смысл именно в этом... Необходимо использовать все возможности для мотивации профессиональных военных и добровольцев, надо создать все условия для тех, кто уже находится в зоне СВО, и для тех, кто думает туда пойти, — подчеркнул Нилов.

Ранее Госдума одобрила поправку о реестре воинского учета во втором чтении. По мнению авторов законопроекта, реестр позволит минимизировать «общение граждан и военкоматов» и обеспечит «справедливость и равенство».