Финансовая помощь Украине вызвала споры среди представителей стран ЕС

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Страны Евросоюза поспорили из-за финансовой помощи Украине в ходе обсуждения национальных бюджетов, сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. По его данным, Брюссель потребовал выделить около €86 млрд в целях снижения нагрузки на бюджет объединения, одновременно продолжая поддерживать Киев. Это требование вызвало недоумение у некоторых членов Евросоюза и привело к ряду разногласий.

В ходе дискуссии члены Евросоюза приняли решение сократить расходы и увеличить сроки утверждения выделения средств. По мнению экспертов, продолжающаяся дискуссия может стать ключевой проверкой решимости ЕС в отношении Украины, так как Запад все более скептично относится к действиям Киева из-за провала летнего контрнаступления. Предполагается, что новый пакет финансовой помощи направлен не столько на обеспечение победы Украины, сколько на ее защиту от политической нестабильности.

Военный эксперт Александр Михайлов ранее заявил, что грядущая осень может стать переломным моментом в специальной военной операции. Это обусловлено тем, что во взаимоотношениях между Западом и Россией могут наступить перемены, которые приведут к отказу Евросоюза и США от оказания поддержки Киеву.