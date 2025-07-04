Крупнейший производитель соли получил предупреждение от ФАС

Крупнейший производитель соли «Руссоль» получил предупреждение от ФАС из-за нарушений антимонопольного законодательства, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале. Там пояснили, что в 2024 году компания занимала доминирующую позицию на оптовом рынке этого продукта.

Служба установила, что в 2024 году «Руссоль» занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли, — говорится в сообщении.

По информации ФАС, нарушением стало то, что «Руссоль» отказалась заключить договор поставки с компаниями «Сольторг» и «Главснаб». В службе подчеркнули, что производителю нужно урегулировать вопрос с подобными контрактами и определить принципы образования цен на продаваемую соль.

Ранее ФАС инициировала масштабную проверку ценовой политики 37 предприятий рыбопромышленного комплекса. Под нее попали компании, специализирующиеся на добыче минтая, горбуши, трески, пикши и тихоокеанской сельди.

Особое внимание регулятор уделит случаям, когда квартальный рост средневзвешенных цен превышает порог 5%. Для таких ситуаций предусмотрена обязанность компаний представлять документально подтвержденное обоснование ценовых корректировок.