Танки, дроны, ударные вертолеты: как Россия увеличит выпуск военной техники Какие виды вооружений Владимир Путин поручил выпускать быстрее и почему это важно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90М

Президент Владимир Путин в ходе встречи с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым поручил нарастить выпуск новейших вооружений, в частности, танков Т-90М «Прорыв» и беспилотников-камикадзе. Чем так важны именно эти образцы вооружений, каковы сегодня возможности ОПК и какое внимание власти уделят инженерам-изобретателям, создающим свои модели «в сарае», — в материале NEWS.ru.

Чем важны «Ланцеты», Т-90 и ударные вертолеты

В ходе встречи с гендиректором Ростеха Сергеем Чемезовым глава государства заметил, что отечественные дроны хорошо показали себя в боевых условиях.

«Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Т-90 „Прорыв“, самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь — „Ланцеты“ и так далее», — сказал президент. В разговоре были упомянуты и боевые вертолеты Ка-52, Ми-28 и машины линейки Ми-8 — как очень востребованные на фронте.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил в беседе с NEWS.ru: сейчас требуется увеличить поставки названных президентом образцов на фронт — как наиболее эффективных, однако упоминание конкретных образцов не означает, что снизится производство других.

«Президент не мог перечислять все по списку из 200-300 наименований и позиций. Подобные встречи для того и проводятся, чтобы обозначать приоритеты. Разумеется, речь идет и об увеличении выпуска остальной номенклатуры оружия, но упомянутым образцам президент как Верховный главнокомандующий уделил первостепенное внимание», — пояснил Коротченко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вертолет Ка-52

Какие есть возможности для увеличения выпуска оружия в России

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в разговоре с NEWS.ru напомнил: производство танков и вертолетов — очень актуальный вопрос из-за неизбежных на фронте потерь.

«Вы же понимаете, у нас идут потери, в том числе и вертолетов. Будут ли они нарастать? Дай бог, чтобы нет, но они вполне возможны. Особенно с учетом все больших поставок Киеву западного оружия. Поэтому строить свою промышленную политику только ради компенсации потерь нельзя, надо наращивать производство с прицелом на будущее», — пояснил Бартош.

В блогосфере нередко звучат сомнения, — сможет ли находящаяся под санкциями экономика России справиться с увеличением военного производства? Но Чемезов в разговоре с президентом отчитался о более чем двукратном увеличении выпуска вертолетов, — в первую очередь, благодаря государственному оборонному заказу (ГОЗ).

«Значительный рост, прежде всего, из-за увеличения ГОЗа. По ГОЗ мы увеличили производство в два раза. В 2022 году наш холдинг „Вертолеты России“ произвел 296 вертолетов, в позапрошлом году было 134», — отметил Чемезов.

Что препятствует росту нашего ВПК

Коротченко пояснил, что влияние санкций слабо связано с возможностями конкретных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Если мы посмотрим по номенклатуре, то барражирующие боеприпасы, включая „Ланцеты“, у нас производит концерн „Калашников“. Возможности для наращивания производства у него есть. Танки Т-90 производит „Уралвагонзавод“. Есть основания полагать, что там тоже есть возможности для увеличения выпуска», — перечислил Коротченко.

Бартош тоже надеется, что прозвучавшие в разговоре Чемезова и Путина цифры — это лишь начальный рубеж.

«Будем исходить из того, что, например, 296 вертолетов за год были названы в качестве ориентировочной величины, а на самом деле наша промышленность увеличит производство еще больше», — предположил Бартош.

По мнению Бартоша, главная проблема ОПК сейчас не в том, чтобы физически выпускать все больше конкретных моделей, а в том, чтобы поскорее довести до конвейера новые разработки.

«Нужно привлекать наших энтузиастов, изобретателей, которые находятся в очень тяжелом положении. Им трудно запатентовать свои изобретения, получить зарубежные патенты, — я сам много раз это слышал от них. Если патентовать модели только в России, то их попросту украдут, и затем будут использовать за рубежом. А там у наших противников возможности внедрения гораздо больше», — подчеркнул аналитик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вертолет Ка-52

Кто из участников украинского конфликта выиграет в гонке вооружений

По мнению Бартоша, помощь отечественным изобретателям — это один из ключевых вопросов в развитии ОПК.

«Неслучайно в завершение беседы с Чемезовым Путин призвал особое внимание уделить тем, кто, образно говоря, в сарае на коленке реализует свои изобретения. Такое положение недопустимо для великой страны. Это очень актуальный вопрос. Наше отставание в БПЛА, например, во многом было определено недостаточной поддержкой изобретателей», — резюмировал эксперт.

По его мнению, на оборонные предприятия надо направлять молодежь — выпускников инженерных вузов, поддерживать их, обеспечивать квартирами, хорошей научной базой, поддерживать их продвижение по научной линии — с защитой диссертаций, изобретательством и так далее.

Бартош считает, что Россия сможет собственным производством перекрыть увеличение натовских поставок оружия Украине.

«Это задача минимум. Мировая гибридная война, которая реально уже ведется, рассчитана на годы и даже десятилетия. Нам необходимо развернуть дополнительные мощности, перекрывать названные цифры в десятки раз. Со временем, конечно, — тут штурмовщина не нужна. Со временем мы должны выйти на темпы выпуска боевой техники, которые во много раз превышают современные уровни», — убежден Бартош.

Что еще говорили об ОПК Путин и Мишустин

Владимир Путин уже заявлял о наличии в России дефицита современного вооружения. В то же время он подчеркнул, что ОПК стремительно развивается. Так, недавно Объединенная авиастроительная корпорация создала и передала Минобороны партию новых многофункциональных истребителей Су-30СМ2. У этих самолетов усовершенствован комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, благодаря которому увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей армии, что поставки истребителей пятого поколения будут увеличены. В конце июня Министерству обороны была передана очередная партия новых Су-35С, а скоро войска получат Су-57. Эксперты подробно рассказали NEWS.ru, чем различаются их модели и каковы возможности для увеличения производства таких воздушных судов.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

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