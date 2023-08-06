Появилось видео, как ВС РФ с вертолета уничтожили технику ВСУ в Запорожье «Известия» показали видео, как снайперы ВС РФ с Ка-52 уничтожили технику ВСУ в Запорожье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ка-52

Российские военные снайперы уничтожили с вертолета Ка-52 украинскую технику на Запорожском направлении в зоне СВО, кадрами с моментом попадания поделились в Telegram «Известия». На опубликованном видео видно, как российские военные прицеливаются с вертолета и выстреливают ракетами, снаряды попадают точно в цель.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что российские войска разбили три штурмовые группы украинских военных на Ореховском направлении. Он отметил, что после разгрома подразделений противника оставшиеся солдаты ВСУ отошли на север. Как уточнил Балицкий, всего за сутки украинская армия 39 раз обстреляла населенные пункты области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

Кроме того, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов отмечал, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотной авиацией ВСУ в районе Новодонецкого. По его информации, российские военные также ликвидировали буксируемую гаубицу «Мста-Б» в районе Новоивановки.