Огнемет и гаубицы: какое новейшее вооружение ВС РФ получили в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

В России для истребителей Су-57 созданы ракеты малой дальности 5-го поколения РВВ-МД2, опережающие разработки США на 5–10 лет, скоро их передадут ВС РФ. Какое новейшее вооружение российская армия уже получила в 2023 году?

Как сообщают директор и главный специалист научно-исследовательского и испытательного комплекса «Вымпела» Андрей Ермолаев и Артем Михайлов в своей статье в журнале «Арсенал Отечества», новая ракета способна размещаться во внутрифюзеляжных отсеках истребителя 5-го поколения Су-57. По их словам, впервые для боеприпасов такого типа ракеты РВВ-МД2 оснастили инерциальной системой управления.

Главный редактор журнала, военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что боеприпас также фиксирует свои координаты в пространстве автономно, без внешних ориентиров и сигналов, анализируя свое положение на основе своего предыдущего положения. Помимо этого, РВВ-МД2 получила линию радиокоррекции, что дает возможность с борта самолета уточнять координаты цели. Новая ракета в состоянии поражать цели на всех ракурсах, добавил Мураховский.

Какое новейшее вооружение ВС РФ уже получили в 2023 году

Глава концерна «Техмаш» Александр Кочкин 18 мая в беседе с РИА Новости сообщил, что российская армия получила в свое распоряжение новейший пехотный огнемет «Бородач», предназначенный для ведения боя с противником в черте города. Данное оружие по своим характеристикам сравнимо с реактивной противотанковой гранатой. По словам Кочкина, «Бородач» создан для одноразового применения.

Ростех 29 июня поставил в российскую армию первую в 2023 году партию модернизированных гаубиц «Мста-С», рассказали представители госкорпорации.

«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2023 года Ростех поставил Минобороны РФ первую партию новых самоходных артиллерийских установок 2С19М1 „Мста-С“. Модернизированная версия гаубицы оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем, позволяющей вести огонь по целям круглосуточно и в любых погодных условиях», — отметили они.

В пресс-службе Ростеха 3 июля сообщили, что Объединенная авиастроительная организация, которая входит в состав госкорпорации, создала и уже передала в эксплуатацию Минобороны России партию новых многофункциональных истребителей Су-30СМ2. У этих самолетов усовершенствован комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, благодаря которому увеличилась дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.

Какое новейшее вооружение ВС РФ получат до конца 2023 года

В Минобороны РФ 11 июля заявили, что в этом году российские вооруженные силы получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, который он посетил с инспекцией. Данное предприятие занимается производством и ремонтом Ту-160, а также модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Вчера, 3 августа, стало известно, что в России скоро пройдут госиспытания системы управления для Воздушно-десантных войск «Кассиопея-Д», монтируемой на базе авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МД «Ракушка».

«По состоянию на конец июля 2023 года опытные образцы усовершенствованной системы ВДВ „Кассиопея-Д“ отправлены на испытания», — писали журналисты РИА Новости со ссылкой на источник из «Росэлектроники».

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