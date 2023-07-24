Мантуров рассказал о темпах производства боеприпасов в России Вице-премьер Мантуров заявил о росте производства боеприпасов в России более чем в 12 раз

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Денис Мантуров

Объем промышленного производства средств поражения противника значительно вырос, заявил вице-премьер РФ, министр промышленности Денис Мантуров. По его словам, которые приводит РИА Новости, ежемесячный выпуск такой продукции в скором времени превысит годовой. Специальной военной техники с начала 2023 года также было произведено больше, чем за весь 2022 год. Рост производства боеприпасов же вырос более чем в 12 раз.

Если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышает суммарный заказ прошлого года, — рассказал министр.

По словам вице-премьера, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы и графики. Отдельные срывы быстро нагоняются или компенсируются аналогичными изделиями, подытожил он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство страны планирует нарастить поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы РФ. По словам главы кабмина, в конце июня Минобороны получило очередную партию новых самолетов Су-35С. Мишустин также подчеркнул, что предприятие «Уралвагонзавод» отгрузило плановую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. За последний год компания нарастила производство более чем в три раза.