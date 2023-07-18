Мишустин: Россия увеличит поставки истребителей пятого поколения Мишустин сообщил о планах увеличить поставки истребителей пятого поколения для Минобороны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-34

Поставки истребителей пятого поколения в Вооруженные силы России планируется нарастить, сообщил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в конце июня Минобороны передана очередная партия новых самолетов Су-35С.

Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения, — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что одно из главных направлений работы совета — контроль за своевременным исполнением гособоронзаказа. Глава кабмина подчеркнул, что неукоснительному соблюдению сроков уделяется пристальное внимание.

Первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков ранее заявил, что российские предприятия в два раза нарастили выпуск боевых самолетов для нужд спецоперации на Украине. По его словам, это Су-30, Су-34 и Су-35.

До этого военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России. Такую конкуренцию составят Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27, отметил аналитик.

Военэксперт также отметил, что Вооруженные силы России могут использовать для стратегических ударов по ВСУ самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М. Эксперт подчеркнул, что данные машины «способны натворить все что угодно», а первые две по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет.