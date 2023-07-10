ВКС России получат больше истребителей для нужд СВО Замглавы Ростеха Артяков: Россия в два раза нарастила выпуск истребителей для нужд спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Российские предприятия в два раза нарастили выпуск боевых самолетов для нужд спецоперации на Украине, заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, это Су-30, Су-34 и Су-35. Он добавил, что предприятия госкорпорации серийно и в нужных объемах выпускают гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

По некоторым позициям мы <...> в два раза увеличили количество боевой авиации, которую выпускаем в адрес Министерства обороны. Это Су-30, Су-34, Су-35 — они очень эффективны на линии соприкосновения, — сказал замглавы Ростеха.

Он подчеркнул, что заявления киевского руководства о перехваченных «Кинжалах» являются пропагандой, и добавил, что ракету перехватить невозможно.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России. Такую конкуренцию составят Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27, отметил аналитик.

Военэксперт также отметил, что Вооруженные силы России могут использовать для стратегических ударов по ВСУ самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М. Эксперт подчеркнул, что данные машины «способны натворить все что угодно», а первые две по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет.