Названы российские самолеты, равные по мощи фрегатам с «Калибрами» Военэксперт Суконкин: Ту-160 и Ту-95 по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлый сверхзвуковой самолёт Ту-22

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что Вооруженные силы России могут использовать для стратегических ударов по ВСУ самолеты-ракетоносцы Ту-160, Ту-95 и Ту-22М. Эксперт подчеркнул, что данные машины «способны натворить все что угодно», а первые два по мощи равны фрегатам с «Калибрами», так как несут до 12 крылатых ракет.

Предположу, что стратегический ракетоносец Ту-160 и его модификации при полной нагрузке двух барабанов несет до 12 крылатых ракет Х-101. Можете себе представить, что это такое. По мощи он и Ту-95 с 8–10 крылатыми ракетами, практически равны фрегату с «Калибрами». Они натворят все что угодно, — рассказал Суконкин.

По его словам, третьей машиной для стратегических ударов по ВСУ является сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М и его модификации. Он отметил, что Ту-22М, как и Ту-160, сверхзвуковой.

Ту-22М и его модификации могут работать крылатыми ракетами Х-22. В прошлом Х-22, по-моему, создавались для борьбы с корабельными группами, в том числе с авианосцами, но сейчас их модернизировали, поменяли систему наведения. Предположу, что Х-22 развивает скорость до трех звуковых, это почти гиперзвук, — отметил Суконкин.

Обозреватель не исключил, что Ту-22М3 несут до трех ракет, при этом одну из них — под фюзеляжем.

Думаю, Ту-22М3 может загрузиться бомбами и отработать по наземным объектам, так как машина способна прорвать ПВО на малых высотах. Но Ту-160 и Ту-95 — вряд ли, сейчас — это исключительно ракетоносцы, — подытожил Суконкин.

Ранее Суконкин рассказал NEWS.ru, что если западные страны передадут Украине американские истребители F-16, то в воздушном бою их готова встретить и уничтожить вся истребительная авиация ВКС России. Такую конкуренцию составят Су-35С, Су-30СМ и Су-34, созданные на базе Су-27, отметил аналитик.