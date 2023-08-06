Вооружение теробороны: должно ли Минобороны снабжать и командовать отрядами Ополчению на границе с Украиной на этой неделе начали раздавать оружие

Фото: t.me/vvgladkov

Отряд добровольцев

На этой неделе в приграничных с Украиной областях — Белгородской, Брянской, Курской — началась передача оружия местным отрядам добровольцев из числа местных жителей. Так, курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что бойцам дружины в его области раздадут боевое оружие для защиты региона. Как лучше формировать подобные отряды, в интервью NEWS.ru рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Справка

Идею сформировать в приграничных регионах России части самообороны начали обсуждать еще полгода назад. Причиной стали регулярные вооруженные провокации со стороны Украины. Весной и в начале лета крупные украинские формирования пересекали границу и нападали на жителей Брянской и Белгородской областей. По мнению местных властей, в случае нового вторжения ополченцы теперь будут оказывать поддержку пограничникам и армейским частям.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Алексей Журавлев

— Алексей Александрович, с юридической точки зрения все ли вопросы создания и вооружения отрядов территориальной обороны решены?

— Закон, позволяющий передавать стрелковое оружие бойцам добровольческих отрядов, уже есть. Написан нашим комитетом по обороне, принят Госдумой. Нет никаких сомнений, что это в ближайшее время произойдет, ведь роль территориальной обороны трудно переоценить.

Сейчас, когда она вооружена и мобильна, уверен, что и число вражеских диверсионных вылазок на нашу территорию резко сократится. Они ведь горазды «кошмарить» мирное население и попросту боятся нарваться на ответную пулю.

— Как следует финансировать дружины? Должен ли в этом принимать участие федеральный бюджет?

— Выдали, кстати, не только карабины, но и антидроновые ружья, квадрокоптеры, внедорожные автомобили, — пока все это за счет областных бюджетов. Но в целом снабжение, конечно, нужно будет организовать централизованное. Может, даже отдать на это часть финансирования Министерства обороны, ведь добровольцы по сути выполняют отчасти и его функции по защите страны.

— Достаточно ли для дружинников охотничьих карабинов «Сайга» или понадобится более профессиональное оружие?

— «Сайга» — это ведь и есть тот же самый автомат Калашникова, только сознательно лишенный возможности стрелять очередями. Весьма грозное оружие, а главное — простое в использовании и надежное. Не требует никакого специального обучения, тем более для тех, кто в детстве ходил на уроки НВП.

В Белгородской и Курской областях такими сейчас вооружают отряды территориальной обороны, сформированные из местных жителей, — у них и мотивация на защиту собственной земли повышенная. Убеждать их в необходимости вести боевые действия не нужно.

Фото: t.me/vvgladkov Вячеслав Гладков выдает оружие добровольцам

О необходимости создания таких подразделений и снабжении их оружием я говорил неоднократно. Они ведь самостоятельно способны противостоять врагу, который не прекращает попыток прорваться на нашу территорию.

— Смогут ли ополченцы полноценно помочь войскам? Ведь в них записываются гражданские люди, если и отслужившие срочную службу, то давно?

— Безусловно, им нужна тренировка. Хотя бы восстановление элементарных навыков владения оружием, боевое слаживание, основы тактики и стратегии.

В идеале и командовать ими должен военный, но для этого, понятно, определенное число офицеров должен выделить Генштаб. Урегулировать этот вопрос можно внутренними военными циркулярами. Для этого и вмешиваться в федеральное законодательство вовсе не нужно.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Подготовка теробороны в Белгородской области

Как решался вопрос о вооружении добровольцев

Президент Владимир Путин 19 октября 2022 года издал указ, предусматривающий «отдельные мероприятия по территориальной обороне». Это касается Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и Севастополя, где был введен средний уровень реагирования.

В начале июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал снабдить отряды самообороны стрелковым оружием. «Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены»,— пообещал тогда Гладков. Он добавил, что изменений в законодательство не потребуется.

Фото: t.me/vvgladkov Отряд самообороны

По словам Гладкова, в тероборону уже входит три тысячи мужчин, которые имеют при этом постоянную работу. Все они заявили, что готовы защитить свои дома и семьи. Эти граждане проходили подготовку в течение полугода.

3 августа Гладков сообщил, что бойцы территориальной обороны области начали получать профессиональное снаряжение — антидроновые ружья, радиостанции, а также квадрокоптеры. «Каждый из восьми батальонов обеспечен пятью внедорожниками, дополнительными цифровыми автомобильными радиостанциями, квадрокоптерами и антидроновыми ружьями. Помимо прочего, сегодня мы передали первые единицы оружия наиболее подготовленным бойцам», — рассказал Гладков.

По его мнению, порядок применения бойцами переданного вооружения будет устанавливаться командиром части при взаимодействии с Минобороны РФ, Росгвардией, а также ФСБ. Губернатор также подчеркнул, что в скором времени все части территориальной обороны могут обеспечить стрелковым оружием.

Судя по видеозаписи церемонии, Гладков выдавал бойцам отрядов карабины «Сайга». Как отметил военкор Александр Сладков, появление у дружинников оружия, даже если это гражданские карабины «Сайга», переводит их на качественно новый уровень. «Совершенно точно пишут — карабины. А я подчеркиваю — стволы. Ибо это прецедент. <...> А что такое штатное оружие? Это уже иная ответственность за оборону, иной контроль, <...> иная организация повседневного времени и условий дислокации», — написал Сладков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также пообещал, что бойцам добровольной дружины региона раздадут боевое оружие. По его словам, первая партия оружия уже готова, в скором времени количество единиц увеличится до трехсот.

В конце июня депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» направили на отзыв в правительство законопроект о создании отрядов самообороны в приграничных регионах в период проведения СВО. Проект разрешает бойцам таких отрядов применять огнестрельное оружие.

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