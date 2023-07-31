Российские системы РЭБ глушат Starlink ВСУ. Как тебе такое, Илон Маск? У украинских военных возникли трудности с использованием интернета через спутники компании Space X

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха»

Российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали глушить системы связи Starlink компании Space X Илона Маска, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Эту информацию подтверждают наблюдатели с обеих сторон конфликта. По мнению экспертов, такие помехи сильно скажутся на сетецентрической боевой информационно-управляющей системе (БИУС) НАТО, которая опирается на эту спутниковую сеть, давая рекомендации украинским войскам. О том, почему Starlink начали глушить только сейчас, — в материале NEWS.ru

Что случилось со Starlink Маска под Луганском

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, сообщил РИА Новости в понедельник, 31 июля, что российские подразделения РЭБ начали глушить Starlink на Луганском направлении. «Исходя из анализа переговоров украинских боевиков на линии боевого соприкосновения, у них возникли трудности с использованием сети Интернет через спутники Starlink. Многие это связывают с тем, что РЭБ Вооруженных сил России (ВС РФ) начали глушить связь, предоставляемую компанией SpaceX», — сказал Марочко.

Эту информацию тоже подтвердили в украинской армии. Военный с позывным Мадьяр накануне заявил в своем Telegram-канале, что российская армия получила технологию, позволяющую глушить Starlink. «Испытывают и готовят к промышленному производству. Фронт без Starlink существенно сложнее, чем даже фронт без F-16. Слепнет и глохнет», — отметил Мадьяр.

Почему Starlink так нужен Украине

Starlink — спутниковая сеть нового поколения, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. По данным западных СМИ, Илон Маск начал поставки терминалов по просьбе Киева в марте 2022 года, вскоре после начала СВО. Сейчас на Украине используется более 42 тысяч терминалов. Их распределяют по больницам, правительственным учреждениям, критически важным бизнес-структурам и предприятиям, редакциям СМИ. Большая часть используется на фронте для связи в войсках, управления беспилотниками (в том числе ударными — камикадзе), для корректировки артиллерийского огня и ракетных ударов.

«По признанию самих украинцев, один Starlink стоит всей украинской авиации», — пояснил NEWS.ru военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, сеть обеспечивает им и звуковую, и цифровую связь в ходе боя. «Фактически это основная система, которая позволяет ВСУ оперативно корректировать управление огнем», — добавил эксперт.

Фото: shutterstock.com Член специального подразделения украинской армии отслеживает на экране позиции российских войск с помощью Starlink

Военный эксперт Александр Артамонов подтвердил NEWS.ru, что Starlink имеет колоссальное значение для сбора и анализа данных для нужд украинского Генштаба. «Это сетецентрическая БИУС, в которой происходит мгновенный сбор данных по всем точкам поступления информации. Фактически каждый солдат с мобильным телефоном, подсоединенным к Starlink, становится датчиком для БИУС», — пояснил эксперт.

По его словам, собранная информация поступает в аналитический центр НАТО и там оценивается по принципу Big Data (просчет больших объемов данных. — NEWS.ru). После этого мишени распределяются по всем свободным боевым единицам. «Допустим, у вас есть несколько артдивизионов, и одно орудие из них в данный момент ничем не занято. Через Starlink НАТО мгновенно найдет для него цель и направит туда огонь этого орудия. Натовский БИУС — это мозг, который через Starlink руководит миллионами операций на фронте», — поделился Артамонов.

Где Маск запретил Украине использовать Starlink

В феврале прошлого года, когда Россия начала свою спецоперацию, в результате кибератаки вышла из строя американская спутниковая система высокоскоростной связи Viasat, которой пользовались подразделения ВСУ.

После этого министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился напрямую к Илону Маску с просьбой помочь, и бизнесмен в ответ пообещал, что Starlink появится на Украине в течение нескольких дней. Так и произошло: спутниковый интернет ВСУ получили уже в начале марта. Поставки проводились в сотрудничестве с Пентагоном, хоть и позиционировались изначально как обеспечение связью больниц, машин скорой помощи и других экстренных гражданских служб.

Вскоре стало понятно, что Starlink активно используются в войсках, включая управление ударными беспилотниками. Узнав об этом, Маск ввел ряд ограничений, в частности запретил доступ ВСУ к Starlink около Крыма. Это произошло после того, как украинское командование хотело применить станцию для отправки дрона со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море.

В феврале 2023 года SpaceX ограничила использование Украиной сети при управлении беспилотными летательными аппаратами. Президент компании Гвинн Шотвелл подчеркнула: в контракте с Киевом прописано, что сеть будет применяться в гуманитарных, а не в наступательных целях.

Фото: shutterstock.com Оборудование Starlink

В начале июня 2023-го стало известно, что SpaceX получила заказ от Министерства обороны США на предоставление услуг через системы Starlink для последующей их отправки на Украину. Заказ составил 400–500 терминалов, но в этот раз Маск уже не сможет их отключать. В Пентагоне признали, что спутниковые системы жизненно необходимы Киеву для ведения боевых действий.

Как российские войска научились глушить Starlink

Артамонов напомнил, что бороться со Starlink иначе как с помощью РЭБ, невозможно. «Каким-то образом уничтожить спутники Starlink в космосе нереально, потому что это означает космические войны и ответное уничтожение других спутников. Сделать это инкогнито нет технической возможности. Starlink принадлежит Илону Маску, и вариантов воздействия на него у нас нет, потому что он находится в США и не считается участником конфликта», — отметил эксперт.

Как указал Артамонов, возможно лишь подавление этой системы, а для этого нужно «установить точки, в которых операторы связи пользуются Starlink, и затем глушить ее на тех частотах, по которым идет передача информации».

«Сейчас аппаратура РЭБ, позволяющая нам делать это, тестируется на фронте. Это и его часть радиоэлектронной борьбы», — добавил Артамонов.

В свою очередь Шурыгин пояснил, почему российские части только сейчас начали глушить систему связи противника. «Сначала надо было заполучить в наше распоряжение его станцию, терминал. А затем подобрать к этой технике ключ. Все требует времени. После того как ключи были подобраны, стало понятно, на каких частотах он работает, дальше уже были созданы технологии его глушения. Надо было понять, как мы его глушим, где, в каких условиях, и настроить нашу технику на такие возможности. Так что это чисто техническая задержка, почему не стали глушить сразу», — объяснил Шурыгин.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Автоматизированная станция помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Борисоглебск-2»

Он также предположил, что новая аппаратура РЭБ будет глушить Starlink пока только на тактическом уровне, на передовой. По словам Шурыгина, на расстоянии в 20–30 километров от линии фронта, на территории Украины Starlink как работал, так и будет работать. «Это закон электродинамики, мощность падает с расстоянием. Уронить весь Starlink по всей Украине сразу невозможно», — добавил эксперт.

Шурыгин полагает, что удар по системе Маска станет весьма болезненным для украинской армии. «Подавление Starlink — нарушение работы нерва войны, то есть связи. Поэтому для ВСУ это чрезвычайно болезненная тема», — пояснил эксперт.

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