Пентагон закупил для Украины системы спутниковой связи Starlink Bloomberg: Пентагон закупил у SpaceX системы Starlink для отправки на Украину

Фото: Nina Lyashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская компания SpaceX получила заказ от Министерства обороны США на предоставление услуг спутниковой связи через системы Starlink для последующей их отправки на Украину, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Пентагона. В ведомстве подчеркнули, что спутниковые системы жизненно необходимы Киеву в период проведения боевых действий.

Мы продолжаем работать с рядом глобальных партнеров, чтобы обеспечить Украине устойчивые спутниковые и коммуникационные возможности, в которых они нуждаются. <...> Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей сети связи Украины, и ведомство заключает контракты со Starlink на услуги такого типа, — говорится в заявлении Пентагона.

В американском военном ведомстве отказались раскрывать детали сделки «по соображениям безопасности».

Ранее компания SpaceX ограничила использование Украиной сети Starlink при управлении беспилотными летательными аппаратами. Президент компании Гвинн Шотвелл подчеркнула, что Starlink не предназначен для превращения в оружие. По ее словам, контракт компании с Киевом предусматривает использование сети прежде всего в гуманитарных целях, в то время как управление БПЛА с ее помощью выходит за рамки соглашения.