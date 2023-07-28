Украина может лишиться всех портов в Черном море: даст ли Запад новые ПВО Эксперты оценили возможности Киева прикрыть Одессу и Николаев

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Patriot — американский зенитно-ракетный комплекс

Представители командования Вооружённых сил Украины заявляют, что страна может лишиться черноморских портов на фоне продолжающихся ударов ракет и беспилотников. В Киеве считают, что Запад должен срочно поставить на Украину дополнительные комплексы ПВО. Насколько реальны такие поставки, смогут ли западные комплексы ПВО защитить порты Украины и сколько стоит Киеву остановка судоходства по Черному морю — в материале NEWS.ru.

Когда Украина лишится портов в Черном море

В течение двух-трех месяцев Киев может потерять контроль над ключевыми черноморскими портами, заявила в интервью AFP официальный представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, после выхода из зернового соглашения Россия стремится «закрыть Украину» и установить «монополию на поставки зерна». Гуменюк подчеркнула, что «практически все порты заблокированы, ни одно судно не может выйти».

Она призвала Запад предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны. Рассредоточение имеющихся систем ПВО по всей территории страны, по ее мнению, не позволяет военнослужащим украинской армии противостоять высокоточным ударам.

Гуменюк отметила, что атаки на украинскую инфраструктуру могут усилиться. По ее словам, гражданские суда в Черном море начали предупреждать о невозможности следования в украинские порты.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пояснил в беседе с NEWS.ru, что российская сторона сейчас пользуется разницей потенциалов между ее ударными возможностями и слабостью украинской ПВО.

«Это вопрос разницы потенциалов. Сейчас у Украины нет того количества комплексов ПВО, которое смогло бы обеспечить сплошную зону защиты их портовой инфраструктуры. Если бы у них было сразу 100 ЗРК Patriot, то тогда наши ударные возможности оказались бы серьезно подорваны. Но, во-первых, никто Киеву столько комплексов не даст, во-вторых, поставки ПВО на Украину растянуты по времени», — сказал Коротченко.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press Солдаты загружают снаряды для развернутых систем Patriot

Сможет ли Киев прикрыть порты ПВО

По словам Коротченко, со временем ситуация может измениться. «Поставки комплексов ПВО Киеву продолжаются, плюс будут поставки истребителей F-16, все это, конечно, ограничит наши возможности. Когда все это у Киева появится — ситуация поменяется. Сейчас же мы пользуемся нехваткой ПВО у противника, и это определяет нашу тактику нанесения ударов», — сказал Коротченко.

Он отметил, что вопрос о том, успеют ли российские силы нанести необходимый ущерб украинской инфраструктуре до накопления Киевом достаточного количества систем ПВО, находится исключительно в ведении командования МО РФ. Минобороны эту информацию не комментировало.

Военный эксперт Александр Артамонов рассказал NEWS.ru, что поставки западных систем ПВО не смогут спасти черноморские порты Украины.

«На подготовку одного расчета комплекса Patriot по западным стандартам уходит около года. И это еще не дает стопроцентной гарантии сбития всех целей — есть примеры неудачной работы этих комплексов. А причальные стенки в украинских портах уже разрушаются нашими ракетами», — пояснил эксперт. Минобороны эту информацию не комментировало.

Артамонов отметил, что обеспечение ПВО с украинской стороны сильно затруднено двумя причинами. Во-первых, это отсутствие собственного производства этого класса оружия и боеприпасов к нему.

«Россия для себя производит и оружие, и боеприпасы, а на Украине такого производства нет, и в этом принципиальная разница», — пояснил эксперт. Во-вторых, обеспечению логистики в сфере ПВО сильно мешает разнообразие комплексов, поставляемых Киеву из стран Запада.

«В штучных количествах им были поставлены ЗРК Patriot, поставляются комплексы NASAMS совместного американо-норвежского производства, немецкие комплексы IRIS-T, французские машины ближнего зенитного боя Crotale и другие системы. Есть и старые, еще советские системы С-300. При таком разношерстном клубке плохо сопряженных между собой комплексов система ПВО эффективной быть не может», — подчеркнул Артамонов.

Он также пояснил, что даже в случае плотного прикрытия Украиной своих черноморских портов комплексами ПВО у России остаются варианты нивелировать их значение. «Не надо забывать, что остается еще морская блокада силами нашего ВМФ, а кроме того, мы можем просто засыпать акваторию этих портов морскими минами и таким образом прервать там любое судоходство», — рассказал Артамонов.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Российский ракетный крейсер

Что сейчас с черноморскими портами Украины

После окончания зерновой сделки и теракта на Крымском мосту ВС РФ наносили удары по военным объектам в районе Одессы и Николаева. Российская сторона объявила северо-западные районы Черного моря временно опасными для судоходства. Минобороны сообщило, что с 20 июля рассматривает все суда, идущие в украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под флагами которых идут такие суда, военное ведомство России будет считать вовлеченными в конфликт на стороне Украины.

24 июля Гуменюк заявила, что в результате обстрелов была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае: резервуары для хранения грузов и ангар с зерном. Крупнейшими украинскими портами на Дунае являются Измаил и Рени в Одесской области.

Позже появились кадры взрыва в порту Рени. Порт расположен на реке Дунай у границы с Румынией. Здесь находится важный для Украины транспортный узел.

Фото: МО РФ Запуск дрона-камикадзе

Сколько Украина теряет от разрыва зерновой сделки

Блокировка черноморских портов ставит под вопрос возможность вывоза украинского зерна. Экономист Иван Лизан рассказал NEWS.ru, что удары по портам Одессы и на Дунае неизбежно скажутся на украинском сельскохозяйственном экспорте и приведут к потерям примерно 2 млн тонн мощностей. По его словам, Москва от этого выиграет, так как постепенно цены на российское зерно будут повышаться.

Эксперт также отметил, что многое будет зависеть от дальнейших действий Москвы. Он предположил, что если удары прекратятся, судоходство на Украине может в скором времени восстановиться.

Политолог Александр Асафов в разговоре с NEWS.ru объяснил, что блокировка перевоза зерна по Черному морю на глобальном рынке никак не скажется, но при этом нанесет удар по прибылям европейских обработчиков зерна.

«Зерно идет в Европу, но европейские потребители не нуждаются в таком количестве зерна. Это вопрос обработки, на которой делают прибыль крупные игроки, такие как компании Louis Dreyfus Company, Monsanto Company и прочие. Они поставляют от своих европейских переработчиков в Африку не зерно, а уже муку. И вот они как раз лишатся части прибыли, поэтому Европа так печется о судьбе зерновой сделки», — рассказал Асафов.

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