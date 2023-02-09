Украине запретили использовать Starlink для управления беспилотниками

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Американская компания SpaceX ограничила использование Украиной сети Starlink в управлении беспилотными летательными аппаратами, рассказала Reuters президент компании Гвинн Шотвелл. Она подчеркнула, что Starlink не предназначен «для превращения в оружие».

Шотвелл пояснила, что контракт компании с Киевом предусматривает использование сети Starlink прежде всего в гуманитарных целях, а управление БПЛА с ее помощью выходит за рамки соглашения.

Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали это в наступательных целях, — сказала президент компании.

Шотвелл добавила, что у SpaceX есть способы, позволяющие ограничить такое применение систем интернета, они и были задействованы. При этом она не уточнила, какие именно меры применялись.

Ранее Минобороны Украины сообщило о формировании роты ударных беспилотников, которые планировалось оснастить терминалами спутниковой связи Starlink. В конце прошлого года ведомство договорилось со SpaceX о поставках более 10 тысяч терминалов для спутников Starlink.