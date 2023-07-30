В ВСУ пожаловались на новые технологии РЭБ РФ, способные глушить «Старлинк» Командир ВСУ: Россия теперь способна подавлять спутниковый интернет «Старлинк»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы

Telegram-канал «Неофициальный Безсонов» сообщает, что один из командиров подразделения БПЛА ВСУ пожаловался на появление у России новых технологий в сфере РЭБ. По словам украинского военного, Россия теперь способна подавлять спутниковый интернет «Старлинк». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Командир ВСУ подчеркнул, что «Старлинк» для фронта важнее, чем даже американские истребители F-16.

Издание Newsweek ранее написало, что Москва сделала удачную ставку на комплексы радиоэлектронной борьбы в условиях, когда беспилотники приобретают все большее значение в зоне боевых действий. Журналисты издания отметили, что по эффективности системы РЭБ российская армия «намного опережает» украинскую.

Ранее американский конгрессмен Майкл Маккол порассуждал о причинах неудач ВСУ на поле боя. По его словам, украинская армия не может вести успешное контрнаступление без артиллерийских систем и поддержки с воздуха. Американская администрация слишком затянула с поставками F-16 на Украину, добавил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу в июле оценил потери украинской армии с начала контрнаступления. По словам главы ведомства, в общей сложности ВСУ лишились более 26 тысяч солдат. Помимо этого, они потеряли порядка трех тысяч единиц вооружения.