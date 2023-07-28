Главная фаза наступления ВСУ: где пройдет решающая битва, что дальше Что сможет сделать Украина и сколько у нее времени

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сразу три ведущих издания США и Великобритании со ссылкой на источники в военных кругах Киева сообщили, что украинская армия начала «главную фазу» контрнаступления, которая продлится до трех недель. С российской стороны подтверждают активизацию ВСУ южнее Запорожья, у поселка Работино. Можно ли назвать эти действия решающей фазой натиска и чем обусловлены подобные сообщения западной прессы — в материале NEWS.ru.

Какая обстановка на Ореховском направлении

По информации американской The New York Times, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило Пентагону о планах нанести основной удар к югу от города Орехов в Запорожской области. Армия Украины якобы стягивает в этот район силы, специально подготовленные для наступления, пишет издание.

О том, что ВСУ задействовали резервы на Южном направлении, сообщила одновременно и британская Financial Times со ссылкой на украинских военных. Как утверждает издание, переброска и ввод резервов в дело «были выполнены тайно». Почему издание решило, что переброска оказалась тайной и для российского командования, в публикации не уточняется.

В российском Минобороны в среду подтвердили резкую активизацию ВСУ в районе поселка Работино на Ореховском направлении. Атаки были отражены, однако утром в четверг ВСУ, несмотря на большие потери, продолжили там свой натиск. При этом российские наблюдатели заявили об уничтожении на этом направлении 21 украинского танка и большого количества живой силы за один день.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что наступление ВСУ отстает от намеченного графика из-за нехватки боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Однако замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи, словно бы в пику Резникову, заявил, что наступление идет в соответствии с планом, разработанным Киевом совместно с западными партнерами. По его словам, Киев полностью оправдывает ожидания Лондона и Вашингтона.

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press Солдаты ВСУ

Можно ли назвать атаку ВСУ решающей фазой наступления

Депутат Госдумы и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, занимающийся снабжением и координацией добровольцев в зоне СВО, пояснил в беседе с NEWS.ru, что сообщения о главной фазе «контрнаступа» не соответствуют действительности.

«На самом деле наступление попросту продолжается. Оно началось не сегодня и не вчера, а еще в начале июня, и с тех пор ВСУ просто пробуют разные формы действий. Если раньше ВСУ пытались наступать по-крупному, используя тактику батальонно-тактических групп, то сейчас атакуют в основном взводно-тактическими или ротно-тактическими группами», — рассказал Бородай.

Чем обусловлены сроки «главной фазы» в три недели

«Прошло уже почти два месяца украинского наступления, и все эти два месяца были очевидно провальны», — сказал NEWS.ru военный публицист Михаил Онуфриенко. По его словам, Джеймс Хиппи просто пытается сгладить картину.

Что касается названного в The New York Times срока в три недели, то, «по нашим и западным оценкам, личного состава и поставленной из НАТО техники хватит на ведение наступательных действий в течение двух месяцев, в зависимости от интенсивности атак». «Если они будут пытаться атаковать так, как атаковали в среду под Работино, то их хватит только на две-три недели. Если попытаются наступать с меньшей активностью, то, может быть, людей и техники ВСУ действительно хватит на пару месяцев», — пояснил Онуфриенко. По его мнению, озвученные в западной печати сроки говорят о том, что в Киеве планируют активный вариант.

Собеседник NEWS.ru напомнил: скоро начинается осень, а в плохую погоду, по западным же оценкам, никто всерьез боевые действия не ведет, поэтому задача ВСУ в том, чтобы достичь успеха до осени.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press Части украинской армии

Александр Бородай сказал, что сроки условны. «ВСУ будут давить столько, сколько смогут. Я думаю, до конца лета их еще вполне хватит», — пояснил глава Союза добровольцев Донбасса.

Его слова подтверждает член Общественной палаты России, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил в четверг: после очередного неудачного наступления ВСУ проводят ротацию и передислокацию на Запорожском направлении для продолжения атак. Что касается конкретной попытки украинских войск закрепиться северо-восточнее Работино, то она сорвана, противник разбит.

«После артиллерийского обстрела противник сегодня пытался провести ротацию и закрепиться северо-восточнее Работино», — сказал Рогов. По его словам, в результате атаки противник потерял до пяти бронемашин, часть которых уничтожили дронами «Ланцет».

Почему на Западе заговорили о решающей фазе натиска

Онуфриенко уверен, что ВСУ не успеют достичь серьезного успеха за объявленный срок. «По фактам мы видели, что они не смогли этого сделать за два месяца наступления. А наступали они по-настоящему, большими силами. Потом вынуждены были перейти к „мясному штурму“ без бронетехники, из-за больших потерь в танках, БМП и БТР. В среду снова перешли к атакам при поддержке около сотни единиц бронетехники — и снова успеха не добились», — отметил эксперт.

По мнению Онуфриенко, стратегический план прорыва к Бердянску был изначально совершенно фантастическим. «Расчет у ВСУ и их кураторов был на то, что русские просто побегут. Об этом открыто говорят и западные специалисты — надежды были именно такими», — сказал публицист. Но без превосходства в воздухе и ракетно-артиллерийском вооружении рассчитывать на успех для ВСУ по меньшей мере наивно, добавляет он.

Заявления про «решающую фазу» — это нагнетание определенной истерии, связанной с тем, что западные правящие круги разочарованы провалом наступления, уверен Онуфриенко.

«Им все труднее объяснять своим оппонентам из других политических партий и общественности, что, собственно, происходит. Объединенный Запад (почти 50 стран) помогает киевскому режиму. И где результаты?» — пояснил Онуфриенко.

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press ВСУ пытаются наступать на юге Украины

А вдруг это лишь отвлекающий удар Киева

В четверг в западной прессе появилась третья публикация, посвященная атакам под Работино, ее содержание совпадает с содержанием двух других статей. Есть признаки, что Украина ввела в бой на этом участке основные силы, пишет Washington Post. «Мы видим признаки подготовки к вводу в бой дополнительных сил в районе Запорожья. Но неясно, какова может быть цель этих шагов», — сказал изданию американский чиновник.

Как бы подтверждая слова Рогова, газета не исключает, что это на самом деле просто ротация: может быть, на смену солдатам, измученным тяжелыми боями, прибывают свежие войска. Украинский собеседник издания заявил, что ВСУ понесли некоторые потери при новой атаке. Но он отрицает, что российские артиллерийские залпы заставили их отступить.

Однако есть и другая вероятность, предупреждает американская газета. Не исключено, что настойчивые атаки под Работино — это лишь подготовительные операции для другого, более крупного удара.

В четверг замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска на соседнем участке фронта сумели войти в донецкое село Старомайорское. Киевские СМИ объявили о полном «освобождении» этого села. Минобороны России эту информацию не комментировало, но в ведомстве отметили, что ВС РФ пресекли в районе села деятельность украинской ДРГ.

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