В еще одном регионе России дружинникам раздадут боевое оружие Старовойт сообщил, что дружинникам в Курской области раздадут боевое оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцам добровольной дружины в Курской области раздадут боевое оружие для защиты региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, первая партия оружия уже готова к использованию, в скором времени общее количество его экземпляров увеличится до 300 единиц. Губернатор объяснил, что из-за почти ежедневных ударов со стороны Украины необходимо обеспечить безопасность жителей и гостей региона.

На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием. Сегодня я могу сказать, что механизм найден. Подчеркну, что нами созданы все условия для его хранения. Первая партия уже поступила на базу. В ближайшее время увеличим количество оружия до 300 единиц, — написал Старовойт.

Ранее о снабжении оружием бойцов территориальной обороны объявлял губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в первую очередь речь идет о батальонах, находящихся в приграничных районах. По словам Гладкова, в тероборону региона входят три тысячи мужчин, которые имеют постоянную работу.

15 июня чеченские бойцы батальона «Запад Ахмат» заступили на службу на границе Белгородской области и Украины. Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, жители региона теперь надежно охраняются и украинские диверсанты не смогут проникнуть на территорию области.