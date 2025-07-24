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24 июля 2025 в 09:05

Россиянам раскрыли, как решить проблему пьяниц на шезлонгах

Эксперт ЖКХ Бондарь: народная дружина поможет в борьбе с пьяницами на шезлонгах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблему с пьяницами, занимающими шезлонги в парках, можно решить с помощью народной дружины, заявил NEWS.ru эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. Он отметил, что подобные нарушители правопорядка портят облик благоустроенных территорий и нарушают закон.

Ситуации, когда в обновленных парках вместо семей с детьми лавочки занимают люди в алкогольном опьянении, могут быть знакомы многим. Они не просто портят вид благоустроенной территории, а нарушают закон. Когда сталкиваешься с такой проблемой, первое желание — сделать фото и выложить в соцсети. Но это может мало что изменить. Лучше сразу звонить в полицию по номеру 102 или 112. Против таких людей можно создать народную дружину. Но важно помнить: чтобы она действовала официально, необходима регистрация в специальном реестре вашего региона, — пояснил Бондарь.

Также он отметил, что для борьбы с пьяницами на шезлонгах в обновленных парках можно изменить инфраструктуру общественных пространств, сделать их менее удобными для нарушителей. Например, по его словам, можно заменить длинные лавочки на скамейки с подлокотниками или перенести зоны отдыха на более открытые участки.

Еще один вариант борьбы с пьяницами на шезлонгах — коллективная жалоба. Когда несколько жителей вместе пишут жалобу в администрацию и прокуратуру, это производит совсем другое впечатление, чем единичные обращения. Можно пойти дальше и предложить изменить саму инфраструктуру парка. Например, заменить длинные лавочки, на которых удобно лежать, на скамейки с подлокотниками. Или перенести места отдыха на более открытые, хорошо просматриваемые участки, чтобы нарушителям стало неудобно и неприлично распивать алкоголь на виду, — резюмировал Бондарь.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выразил мнение, что собственники алкомаркетов способствуют серьезному демографическому упадку и фактически содействуют алкогольному терроризму. Глава региона отметил, что отрицать существующую проблему пьянства — значит игнорировать очевидные факты и данные многих статистических исследований.

парки
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алкоголики
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