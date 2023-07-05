Батальоны территориальной обороны в Белгородской области получат оружие Белгородский губернатор Гладков: ряд батальонов теробороны получат оружие

Фото: t.me/vvgladkov

Некоторые батальоны территориальной обороны в Белгородской области будут оснащены оружием, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, в первую очередь речь идет о батальонах, находящихся в приграничных районах.

Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены,— заявил Гладков.

Он добавил, что внесения изменений в действующее законодательство для выдачи оружия бойцам теробороны не потребуется. По словам Гладкова, в тероборону региона входят три тысячи мужчин, которые имеют постоянную работу. Они заявили, что готовы защитить свои дома и семьи. Эти граждане проходили подготовку в течение полугода.

Ранее Гладков заявил, что на восстановление после обстрелов предприятий, жилья и социальных объектов в Белгородской области понадобится 20 млрд рублей. По его словам, полностью разрушены пять многоквартирных домов, 81 частный дом, еще более 1200 домов и квартир требуют ремонта.

3 июля обстрелам со стороны Украины подверглось белгородское село Кукуевка. ВСУ вели огонь из ствольной артиллерии, зафиксировано 20 прилетов. Никто не пострадал, повреждения получили шесть частных домов, два транспортных средства и четыре нежилых строения.