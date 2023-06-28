Под Белгородом при атаке ДРГ погибли 14 военных из Псковской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белгородская область, результаты обстрелов со стороны Украины

При заходе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область 4 июня погибли 14 военнослужащих из Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении, которое опубликовано на его странице во «ВКонтакте». По словам Ведерникова, тогда некоторые псковские военнослужащие попали в плен.

Тяжелое событие, о котором нужно сказать, это прощание с военнослужащими из Великих Лук, Псковского, Великолукского, Новосокольнического, Пустошкинского и Опочецкого районов. Они погибли в начале месяца при атаке ДРГ на Белгородскую область. Похороны проходили на прошлой и на этой неделе. К сожалению, это не последние траурные мероприятия. На данный момент нам известно как минимум о 14 погибших в те дни, — сказал Ведерников.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что диверсионно-разведывательная группа, с которой шел бой в Новой Таволжанке, потребовала встречи с ним. Он заявил, что члены ДРГ предлагали обсудить с ним обмен пленных. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого выступающие на украинской стороне бойцы легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) опубликовали обращение. Они предложили обменять пленных на разговор с Гладковым в храме в Новой Таволжанке.