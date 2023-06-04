Гладков согласился встретиться с ДРГ для передачи пленных

Фото: gladkov_vv/vk.com

Вячеслав Гладков

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что диверсионно-разведывательная группа, с которой сейчас ведется бой в Новой Таволжанке, потребовала встречи с ним. В обращении, опубликованном в Telegram-канале губернатора региона, он заявил, что члены ДРГ намерены обсудить с ним обмен пленных. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Гладков подчеркнул, что единственное, что останавливает его от переговоров, — это «пацаны», которые находятся в руках ДРГ. Глава региона предположил, что пленных, скорее всего, убили. Однако, как отметил губернатор, если люди живы, то встреча состоится в Шебекино.

Если они живые, то с 17:00 до 18:00 — МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска. — NEWS.ru) «Шебекино». Гарантирую безопасность, — заключил Гладков.

Ранее выступающие на украинской стороне бойцы легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса» опубликовали обращение. Они предложили обменять двух пленных российских военных на разговор с Гладковым. Бойцы предложили чиновнику встретиться сегодня до 17:00 в храме в Новой Таволжанке.

После этого пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала аудиозапись, в которой тот обращается к представителю «Русского добровольческого корпуса» Денису Никитину с заявлением о готовности прислать своего представителя с целью забрать военнопленных. Пригожин подчеркнул, что если на место встречи приедет президент Украины Владимир Зеленский, то тогда он сам приедет за пленными солдатами.