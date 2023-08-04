«Возможности есть»: устроит ли Киев массированный налет БПЛА на Москву Западная пресса со ссылкой на эксперта по дронам сообщила, что Украина готовит атаку на российскую столицу

Фото: МО Украины

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в ночь на 3 августа в регионе были сбиты шесть беспилотников, запущенных с территории Украины. В четверг он сообщил о седьмом дроне, который был уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО). Эта область граничит на севере с Москвой. Ранее западная пресса написала о планах Киева устроить массовый налет БПЛА на столицу России. Какова вероятность такой атаки и как от этого защититься — в материале NEWS.ru.

Хватит ли Киеву дронов для массированной атаки по Москве

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, во время атаки дронов на регион никто не пострадал, повреждений инфраструктуры тоже нет. Министерство обороны Российской Федерации позднее подтвердило данные губернатора. В ведомстве назвали это попыткой Киева «осуществить террористическую атаку».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Панцирь-С»

Глава субъекта не уточнил, в каком направлении летели беспилотники. На севере Калужская область граничит с Москвой и Подмосковьем.

2 августа американское издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило со ссылкой на эксперта по беспилотникам из Центра военно-морских исследований в Арлингтоне (штат Вирджиния) Сэмюэля Бендетта, что Киев планирует массированную атаку БПЛА по Москве. По данным, которые приводятся в статье, будут использованы несколько десятков дронов сразу. Эксперт заявил WSJ, что беспилотники полетят к Москве с разных сторон и на разной высоте. Это осложнит работу ПВО.

По данным издания, Украина либо уже начала, либо скоро начнет производство минимум шести разных типов дальнобойных беспилотников-камикадзе. Из открытых источников известно, что уже во время СВО Киев заключил контракты на закупку военных беспилотников UJ-22 AIRBORNE. Эта модель в автоматическом режиме может пролететь до 800 километров и нести боевую нагрузку в несколько килограммов взрывчатки.

Также для нужд Киева закупаются беспилотники Raybird-3, способные в автоматическом режиме нести пять килограммов взрывчатки на дальность 1000 км. Оба типа дронов производятся украинскими фирмами, хотя большинство деталей импортные.

Военный аналитик Михаил Онуфриенко расценивает такой сценарий как вполне вероятный. «Возможности для организации массового налета у Киева, безусловно, есть. Мы неоднократно оценивали сбитые беспилотники, ранее атаковавшие Москву. Выяснилось, что это в основном переделанные коммерческие дроны, китайские, различных моделей. То есть вопрос закупки 200–300, да хоть тысячи таких дронов — это всего лишь вопрос денег», — сказал Онуфриенко NEWS.ru.

Фото: МО Украины

Эксперт не исключает новых налетов украинских беспилотников на территорию России. «Они будут учащаться по мере того, как противник терпит неудачи на фронте. Здесь сомнений нет. Украинский режим это продемонстрировал за девять лет в Донбассе, когда он не прекращал обстрелов, причем именно по гражданской инфраструктуре. Это мы должны понимать», — предупредил эксперт.

Можно ли полностью защитить Москву от БПЛА

Онуфриенко полагает, что систему защиты от беспилотной авиации приходится выстраивать на ходу. «Роль беспилотников была недооценена вплоть до последнего времени. Серьезность этой проблемы начали воспринимать, когда начались масштабные боевые действия. Но сейчас уже приняты государственные программы на этот счет, они уже действуют», — сказал Онуфриенко.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Панцирь-С»

Как напомнил эксперт, госкорпорация «Ростех» недавно докладывала президенту России Владимиру Путину о том, что производство систем контроля за воздушным пространством будет увеличено в разы. Это значит, что вырастет и количество средств ПВО, которые защищают города.

«Поэтому прикрывать надо все объекты, где бы они ни находились», — отметил Онуфриенко.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в разговоре с NEWS.ru заявил, что полностью защитить Москву от дронов невозможно, поскольку моделей беспилотников и вариантов их запуска очень много.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru «Москва-Сити» после удара дрона

«Сейчас, на фоне провала наступления ВСУ на фронте, они обязательно будут брошены в дело. Это могут быть и дроны, запускаемые с территории Украины, и дроны, запускаемые диверсантами здесь у нас, с небольшим временем подлета. Какой-нибудь из дронов обязательно проскочит. Надо быть к этому готовыми. Москва — огромный мегаполис, и прикрыть полностью каждый квадратный метр не получится. Но система ПВО, хоть и не может быть стопроцентной, при этом все-таки нужна. Как показывает практика, она себя оправдывает», — пояснил Шурыгин.

Что такое «Московский купол безопасности»

В понедельник депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» провели заседание, на котором обсуждали тему, как обезопасить российские города и объекты инфраструктуры от атак украинских БПЛА. На встрече были представлены системы обнаружения и подавления беспилотников. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил создать «Московский купол безопасности».

По словам Гусева, во время обсуждения с экспертами выяснилось: на создание дополнительной защиты нужно всего 2 млрд рублей и срок в полгода. «Необходимо создавать специализированную систему по выявлению и уничтожению дронов. Тем более стоит она недорого», — заявил депутат.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее заявил NEWS.ru, что лучшим средством борьбы с дронами остается отечественный комплекс ПВО «Тор-М2». «Он способен обнаружить, классифицировать и уничтожить любой дрон — от крупных военных до переделанных коммерческих. „Тор-М2“ — комплекс всеракурсный и работает практически со стопроцентной вероятностью поражения целей. Это мощнейшее оружие, доказавшее свою эффективность за многие годы использования», — пояснял Коротченко.

Сколько раз БПЛА атаковали Москву

Как уже сообщалось, впервые беспилотники долетели до Москвы в ночь на 3 мая, атаковав Кремль. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков расценил случившееся как «спланированную террористическую акцию» и покушение на президента Владимира Путина накануне Дня Победы. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к атаке на Кремль.

Во второй раз БПЛА атаковали Москву 30 мая. Беспилотники попали в жилые дома на Ленинском проспекте, на проспекте Вернадского, на Профсоюзной улице и на улице Атласова в Новой Москве. Люди серьезно не пострадали. По данным Минобороны РФ, в столицу тогда прилетели восемь беспилотных аппаратов ВСУ, все они были сбиты. Пять БПЛА уничтожили с помощью зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С», еще три подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Жилой дом на юге Москвы после удара дрона

В третий раз беспилотники прилетели в столицу в ночь на 24 июля. Один из них упал в районе станции МЦК «ЗИЛ», второй — в Хамовниках, рядом со зданием Минобороны России. По данным военного ведомства, оба дрона были сбиты средствами РЭБ. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров тогда дал понять, что подобных атак будет больше.

В четвертый и пятый раз БПЛА долетели до Москвы 30 июля и 1 августа. Они врезались в небоскреб «Око-2» в IQ-квартале делового комплекса «Москва-Сити», где располагаются федеральные ведомства, в том числе Минэкономразвития и Минцифры. Ущерб от них оказался небольшой: дроны повредили фасад здания и автомойку.

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