«Покушение на Путина»: как беспилотники попытались нанести удар по Кремлю Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности ночной атаки на Кремль. Президент РФ в это время работал в резиденции в Ново-Огарево

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба президента России сообщила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. Российские военные и спецслужбы вывели из строя два БПЛА, пострадавших и разрушений нет. Президент России Владимир Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. Как российские спецслужбы отбили атаку украинских дронов и какие меры стоит принять для защиты Москвы — в материале NEWS.ru.

Когда произошла атака

Как сообщили в пресс-службе президента РФ, атака украинских БПЛА произошла в ночь на 3 мая. Telegram-канал Mash сообщил, что атака произошла в 03:00 по мск. Отмечается, что два беспилотника были нацелены на Кремль. Российские военные и спецслужбы сбили дроны при помощи систем радиолокационной борьбы. По информации Mash, один из дронов был уничтожен над куполом Сенатского дворца в Кремле. Пострадавших и материального ущерба от упавших в Кремле осколков нет.

По информации ТВЦ, первый беспилотник был замечен над Кремлем в 2:27 по мск. Он взорвался над Сенатским дворцом, после чего на его крыше произошло возгорание. Удар второго беспилотника зафиксирован в 2:43 по мск.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как над территорией Кремля поднимается столб дыма. Жители столичного района Якиманка писали в социальных сетях о том, что напротив Кремля были слышны громкие хлопки и видны искры.

Как атаку беспилотников расценили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытку удара беспилотниками по Кремлю со стороны Украины стоит расценивать как спланированную террористическую акцию и покушение на Владимира Путина накануне Дня Победы. По его словам, российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.

«Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы», — заявил Песков.

Где находился Путин во время атаки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в момент атаки украинских дронов Путина не было в Кремле. По его словам, российский лидер сегодня работает в своей резиденции в Ново-Огарево.

Откуда могли запустить дроны

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать Кремль, шли на максимально низкой высоте, прикрываясь высотными зданиями в Москве. Он не исключил, что дроны запускались с территории Подмосковья.

«Скорее всего, [БПЛА запустили] где-то в Подмосковье. Дроны можно сделать из примитивного куска фанеры и пары электродвигателей и блока управления на коленке, а оператор может сидеть на каком-то высотном месте. Вероятно, они шли на максимально низкой высоте, насколько это возможно. Может они прикрывались высотными зданиями в Москве, используя их как теневую защиту, поэтому и долетели до черты города», — заявил Липовой.

Как обезопасить Москву от БПЛА

Липовой считает, что после случившегося в Москве увеличат количество средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, наблюдения за воздушным пространством и уничтожения БПЛА. По его мнению, украинские БПЛА могли идти на максимально низкой высоте, насколько это позволяют его характеристики, прикрываясь высотными зданиями Москвы как теневой защитой.

«Вполне возможно, что именно поэтому дроны долетели до черты города. Такие БПЛА летят максимум на высоте 300-400 метров. Скорее всего, теперь в Москве увеличат количество средств наблюдения, РЭБ, уничтожения БПЛА, контроля за воздушным пространством и постов наблюдения», — предположил Липовой.

В свою очередь, экс-сенатор Совета Федерации, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает, что с безопасностью в Москве все нормально. Он не исключил, что Киев будет снова пытаться проводить подобные провокации, но опасности ни для работы президента, ни для каких-то государственных чиновников они не представляют.

«Ничего (никаких дополнительных мер безопасности. — NEWS.ru) не нужно. У ПВО Москвы, как говорят военные, серьёзные замесы. У нас всё предпринято, всё эшелонировано, всё надежно», — полагает Клинцевич.

Как нужно ответить Москве

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с NEWS.ru предложил наносить удары по «центрам принятия решений» после атаки беспилотников на Кремль. Он также считает, что необходимо перекрыть путь поставки ВСУ техники через западную границу Украины. По мнению Соболева, атака беспилотников ВСУ на Кремль может перевести противостояние Украины и России из состояния спецоперации в состояние войны.

«По моему глубокому убеждению, ударив по Кремлю, украинские фашисты пересекли все возможные и невозможные линии, чтобы перевести конфликт из состояния специальной военной операции в состояние войны. Это уже не провокация даже, это прямой вызов», — заявил Соболев.

В свою очередь, Липовой считает, что ответ Москвы будет жестким. Герой России призвал Киев «трястись» от ожидания ответных мер на подобные провокации.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что атака беспилотников на Кремль одобрялась лично президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, России стоит пересмотреть свое миролюбивое отношение к украинскому руководству.

«Отслеживать и убивать всю украинскую верхушку — вот наипервейшая задача. И пусть на их место Запад быстро поставит новых - и те должны знать, что всегда под прицелом», — сказал Журавлев.

Реакция московских властей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 3 мая в столице введен запрет на полеты беспилотников в черте города. По его словам, подобные меры приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни правоохранительные органы Москвы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.

Будут ли проводить парад Победы

Песков подчеркнул, что, несмотря на атаку беспилотников на Кремль, планы провести парад на Красной площади 9 мая сохраняются. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Путин будет в нем участвовать.

Соболев согласился с позицией Кремля, что парад Победы обязательно нужно проводить, напомнив, что даже парад 7 ноября 1941 года не был отменен.