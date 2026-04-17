Названы потери ВСУ в Черном море МО: армия России за неделю уничтожили пять бэкэкипажных катеров ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили за неделю пять безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. В операции принимал участие Черноморский флот.

Ранее беспилотник зашел в воздушное пространство Румынии в ночь на 17 апреля с территории Украины. Минобороны Румынии сообщило, что системы ПВО отслеживали две воздушные цели, перемещавшиеся в приграничной зоне.

До этого стало известно, что военные группировки войск «Север» начали использовать в Сумской области новый дрон-перехватчик «Елка». БПЛА не оснащен боевой частью и поражает цели за счет кинетической энергии при прямом столкновении. Аппарат развивает высокую скорость за счет четырех мощных двигателей.

Также российские подразделения, продвигающиеся на Красноармейском направлении, взяли под контроль шахту «Запорожская» в районе города Родинское. Объект находится к западу от населенного пункта. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.