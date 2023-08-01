ВСУ повторно ударили по «Москва-Сити:»: детали новой атаки дронов на Москву

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

Вооруженные силы Украины совершили новую атаку на Москву беспилотными летательными аппаратами ночью 1 августа. Один из беспилотников попал в башню «Москва-Сити». В результате произошедшего никто не пострадал.

Места падения беспилотников ВСУ

Первые сообщения о пролетающих в небе дронах появились от очевидцев из подмосковных городов Одинцово и Наро-Фоминска ближе к четырем часам утра. Однако по словам жителей Подмосковья, звуки взрывов раздались около 03:00 часов. Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал о работе средств противовоздушной обороны в регионе.

Позже очевидцы сообщили о новом попадании дронов по «Москва-Сити». Минимум один беспилотник влетел в окно одной из башен.

После этих сообщений к «Москва-Сити» прибыли экстренные службы. К зданиям подъехали автомобили полиции и МЧС. Позже экстренные службы подтвердили падение дрона в Москве.

Также сообщалось, что средства противовоздушной обороны сбили один из беспилотников в Подмосковье. По данным источника экстренных служб, взрывы были слышны в районе Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

Сообщения официальных лиц

Позже мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил атаку БПЛА на Москву. По его словам, ПВО удалось сбить сразу несколько беспилотников. Однако одному из дронов удалось долететь до той же башни в «Москва-Сити», что и в прошлый раз.

Градоначальник добавил, что в результате падения поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Также нарушено остекление площадью в 150 кв.м.

Атаку на Москву подтвердило и Министерство обороны России. Ведомство сообщило, всего по российской столице было выпущено три украинских беспилотных летательных аппарата.

Минобороны отметило, что двух из них удалось сбить, а третий был подавлен средствами РЭБ. Ведомство назвало удары по Москве террористической атакой. Также известно, что два дрона были поражены над территориями Одинцовского и Наро-Фоминского районов Московской области.

Что еще произошло

После сообщений о взрыве в Москве аэропорт Внуково временно закрыли. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», все вылеты были отменены, а пассажиры остались сидеть в салонах самолетов.

Воздушные суда, которые прибывали в столичный аэропорт, перенаправляли на другие аэродромы. В частности, по данным онлайн-табло, рейс из Дубая, который должен был приземлиться в Москве около 04:00, перенаправили в Домодедово. Позже Внуково возобновило работу.

По некоторым данным, в башне, которую атаковал украинский беспилотник, может находиться офис Министерства экономического развития, сообщил Telegram-канал BRIEF. В настоящее время неизвестно, получило ли предполагаемое помещение ведомства повреждения. Минэкономразвития информацию не комментировало.

Что рассказали очевидцы

По словам очевидцев, в этот раз звук взрыва был мощнее, чем при предыдущем налете беспилотников на российскую столицу. Мужчина рассказал, к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Также он выразил надежду, что такие атаки беспилотников больше не повторятся.

Другой мужчина в беседе с «Известиями» сообщил, что «здание тряхануло» в момент взрыва беспилотника. Он отметил, что был сильный гром, но при этом не было слышно звука приближающегося дрона.

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