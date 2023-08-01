В поврежденной БПЛА башне «Москва-Сити» может находиться офис Минэк

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Telegram-канал BRIEF сообщил, что офис Министерства экономического развития России может находиться на 21-ом этаже одной из башен «Москва-Сити», которую атаковал украинский беспилотник. Происшествия случилось 1 августа около 03:00 по московскому времени.

В настоящее время неизвестно, насколько сильно повреждены помещения ведомства. Информации о пострадавших также нет. В Минэкономразвития не комментировали данную ситуацию. Сейчас у делового центра «Москва-Сити» находятся сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что беспилотник врезался в одну из башен «Москва-Сити» в российской столице. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще несколько БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны. В результате происшествия повреждено остекление 150 квадратных метров.

Прошлая атака беспилотников Вооруженных сил Украины на «Москва-Сити» произошла утром 30 июля. Минобороны России тогда сообщило о пресечении попытки теракта киевских властей. По данным ведомства, один из украинских дронов был сбит системой ПВО, еще два оказались подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. По данному факту следственные органы России возбудили уголовное дело.