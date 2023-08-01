ПВО сбила один беспилотник в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье ПВО сбила один беспилотник, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, взрывы также были слышны в районе Одинцово и в Переделкино в Новой Москве.

В Подмосковье ПВО сбила беспилотник самолетного типа, который летел на Москву, — заявил собеседник агентства.

Известно, что один дронов долетел до одной из башень Москва-сити и врезался в нее. Сотрудники экстренных службы уже начали стягиваться к башням Москва-Сити в столице после информации об атаках беспилотников. В настоящее время у зданий находятся автомобили полиции и МЧС. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Напомним, предыдущее нападение БПЛА произошло утром 30 июля. Украинские беспилотники атаковали деловой центр «Москва-Сити», а также подмосковное Одинцово. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА. По информации ведомства, один из дронов Вооруженных сил Украины был сбит, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.