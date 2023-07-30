Украинские беспилотники атаковали Москву 30 июля: что известно к этому часу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские беспилотники в ночь на 30 июля совершили атаку на Москву. Взрыв произошел на одном из этажей в здании IQ-квартала, расположенного в деловом центре «Москва-сити». В результате атаки БПЛА никто не пострадал.

Куда ударили украинские беспилотники

Первые сообщения очевидцев о взрыве в башне «Москва-сити» появились около 03:00 мск. Telegram-канал Mash сообщил, что звук взрыва разбудил жителей соседних домов на Кутузовском проспекте.

Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы столицы сообщил, что на уровне пятого-шестого этажей 50-этажного здания IQ-квартала в центре Москвы прогремел взрыв, в результате которого были выбиты окна. Над зданием был виден дым.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с места взрыва беспилотника в «Москва-сити». По имеющейся информации, взрывом выбило окна на уровне 11-го этажа. Обломки украинского дрона и стекла лежат у входа в здание.

После происшествия здание комплекса было эвакуировано. На место прибыли оперативные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Заявление властей

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале подтвердил утреннюю атаку украинских дронов на столицу. По его словам, в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях «Москва-сити».

Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет, – написал Собянин.

В Минобороны РФ заявили, что 30 июля была пресечена попытка террористической атаки украинских БПЛА по объектам в столице. Один дрон был уничтожен в небе над Одинцовским районом, еще два подавлены на территории «Москва-сити».

Что пишут в Сети

По информации Telegram-канала «112» площадь обрушения остекления на башне IQ-квартала составила 20 квадратных метров, на автомойке CrystalCity – 40 квадратных метров.

На фоне атаки беспилотников аэропорт Внуково закрыт на вылет и прилет. Как сообщает ТАСС, все рейсы перенаправляются в другие воздушные гавани.

Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором продемонстрирован момент прилета украинского дрона в здание «Москва-сити».

Около 04:00 мск Telegram-канал «112» сообщил, что системы ПВО сбили несколько беспилотников в районе подмосковного Одинцово и Красногорска. По информации ТАСС, на западе Московской области были сбиты два беспилотника самолетного типа, которые участвовали в атаке на Москву.

Жители Одинцовского и Красногорского районов отметили, что слышали звуки четырех взрывов в небе.

Другие атаки ВСУ на Россию

В субботу, 29 июля, Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, в общей сложности было зафиксировано 11 прилетов, один дом получил повреждения в результате прямого попадания.

28 июля ВСУ нанесли удар по жилой инфраструктуре Таганрога переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса С-200. Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, 16 человек обратились в медучреждения, 10 из них были госпитализированы.

24 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 04:00 столицу атаковали беспилотные летательные аппараты. По его словам, в результате происшествия жертв и пострадавших среди местных жителей нет. Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку на столицу с помощью двух дронов. БПЛА были уничтожены средствами радиоэлектронной борьбы.