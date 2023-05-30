Дроны над Москвой: как спастись при атаке БПЛА на город, где безопасно NEWS.ru узнал у военно-технических экспертов, как не пострадать во время атаки беспилотников

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Утром 30 мая украинские дроны атаковали разные районы Москвы и Подмосковья, несколько летательных аппаратов врезались в жилые дома. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Эксперты не исключают, что в будущем ВСУ могут организовать более масштабное нападение дронов на столичный регион. Заслуженный пилот России Юрий Сытник и специалист по выживанию Михаил Макеев рассказали NEWS.ru, что нужно делать, если вы увидели беспилотники.

Сколько беспилотников атаковало Москву и Московскую область

Минобороны РФ утром 30 мая сообщило, что Киев отправил в российскую столицу восемь БПЛА. По словам ведомства, все дроны были уничтожены. ЗРК «Панцирь-С» сбил пять из них, еще три летательных аппарата были ликвидированы с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Telegram-канала Baza приводит другие данные. По его информации, московский регион атаковали 25 беспилотников.

Какую цель атаковали БПЛА

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целью украинских беспилотников были гражданские объекты Москвы.

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены, — сказал Шойгу.

Где в Москве и МО взрывались беспилотники

Во время атаки 30 мая один летательный аппарат врезался в стену жилого многоэтажного дома в Новой Москве на улице Атласова: NEWS.ru публиковал эксклюзивные кадры с места падения беспилотника. В нескольких квартирах из-за атаки БПЛА выбило окна.Еще один БПЛА залетел в квартиру на Профсоюзной улице в Москве. Третий врезался в дом на Ленинском проспекте.

Во вторник утром также стало известно о взрывах в Подмосковье, которые слышали жители Одинцово и Красногорска. Очевидцы прислали «112» ролик с дроном, летящим над Новой Ригой в сторону Москвы. По предварительным данным, этот БПЛА был сбит. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Есть ли пострадавшие в результате атаки БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки БПЛА никто из граждан серьезно не пострадал. Он отметил, что на местах падения дронов продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи. По его словам, только два человека обратились за медицинской помощью. «Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», — рассказал Собянин.



Информационное агентство ТАСС сообщило, что жительница дома на улице Атласова в Новой Москве получила легкое осколочное ранение в результате удара беспилотника об окно. Как сообщает агентство, в этот момент вместе с ней в квартире находились супруг и ребенок, они не пострадали.

Ждать ли новых атак БПЛА на Москву

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил NEWS.ru, что в ходе атаки 30 мая ВСУ пытались прощупать слабые места в российской системе ПВО. По мнению Липового, украинская сторона проверяла, какие районы Москвы хуже защищены.

«География падения украинских БПЛА говорит о попытках ВСУ найти слабые места, „черные дыры“ в нашей ПВО. <...> ВСУ вновь стучатся в закрытую дверь, Москва плотно прикрыта. Но я думаю, что они на этом не остановятся и дальше будут пытаться искать бреши в нашей обороне», — сказал Липовой.

Что нужно делать, если заметили БПЛА

По словам эксперта по выживанию Михаила Макеева, во время атаки дронов сначала нужно обеспечить собственную безопасность, после чего обратиться в экстренные службы.

«Нужно позвонить по телефону экстренной связи „112“, представиться, назвать конкретные координаты беспилотника, сообщить как можно больше деталей — где и что наблюдаете», — заявил эксперт.

По мнению Макеева, следует сфотографировать БПЛА или записать на видео, чтобы в дальнейшем облегчить спецслужбам анализ ситуации и избежать обвинений в передаче ложной информации. По словам эксперта, в этот период не следует активно пользоваться мобильным телефоном.

«Это может привлечь беспилотник. Звонить родным и показывать увиденное на видео точно не надо», — добавил он.

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Какие места в городе наиболее опасны при атаке БПЛА

От БПЛА следует укрываться только в капитальных строениях, среди которых жилые и нежилые объекты, производственные помещения, рассказал NEWS.ru Михаил Макеев.

«Нужно избегать небольших зданий, остановок, не стоит приближаться к объектам социальной инфраструктуры, потому что они могут быть целью атаки БПЛА», — подчеркнул он.

Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник дал свои рекомендации по поводу того, что делать при виде летящих над городом беспилотников.

«В случае атаки дронов не надо приближаться к заводам и фабрикам. Если заметили беспилотник рядом с вами, нужно лечь на землю, прикрыть голову руками, чтобы при взрыве поражающие элементы не могли нанести травмы. Если вы в этот момент дома, остается уповать на Бога, потому что если дрон залетит в окошко, в спальню, как ты там спасешься?» — отметил Сытник.

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