«Пахнет порохом»: опубликованы кадры обломков упавшего в Москве дрона Опубликованы кадры обломков упавшего в Новой Москве беспилотника

Фото: NEWS.ru

Дом, который был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА)

В распоряжении NEWS.ru появились кадры с места падения беспилотника, врезавшегося в жилой дом на улице Атласова в Новой Москве. Рядом со зданием были обнаружены обломки, похожие на крылья БПЛА. На месте работают экстренные службы. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

От чего это крыло? От беспилотника? Пахнет порохом просто, — отметил очевидец, изучая обломки.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что дроны атаковали два жилых дома на Ленинском проспекте и улице Профсоюзной в Москве, еще один беспилотник попал в многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что в утренней атаке были задействованы около 25 БПЛА, большая часть которых была сбита в Подмосковье. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил, что в регионе работала система ПВО, на подлете к Москве были сбиты несколько БПЛА, поэтому жители некоторых районов утром могли слышать взрывы. Воробьев призвал людей сохранять спокойствие.