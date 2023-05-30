Baza: Москву и область атаковали около 25 БПЛА

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Россия. Москва. Сотрудники полиции на Профсоюзной улице у многоэтажного жилого дома №98 корпус 6, в котором произошел прилет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Telegram-канал Baza сообщил, что утром Москву и область атаковали около 25 беспилотников. По данным источников канала, большую часть дронов сбили силы ПВО в Подмосковье. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным Baza, часть беспилотников не достигли цели, зацепившись за деревья и провода, так как летели на сверхмалой высоте. Согласно информации канала, три дрона врезались в жилые дома, один из этих БПЛА нес взрывные устройства, которые не сдетонировали.

Позже Telegram-канал SHOT заявил о 32 дронах, но предупредил, что сообщения очевидцев могут дублироваться и БПЛА на самом деле меньше.

Также SHOT писал со ссылкой на источник, что при падении дрона у многоэтажки на Ленинском проспекте в Москве есть пострадавшие. По его информации, на место направили сразу несколько машин скорой помощи. Минобороны РФ не подтверждало эти данные.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подтвердил в своем Telegram-канале, что в некоторых районах региона жители утром могли слышать звуки взрывов из-за работы системы ПВО. По словам Воробьева, на подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин перед этим сообщил, что несколько зданий в столице получили повреждения в результате атаки дронов, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.