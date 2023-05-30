Губернатор Подмосковья подтвердил атаку беспилотников

Фото: МО Украины

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил в своем Telegram-канале, что утром в некоторых районах Подмосковья жители могли слышать звуки взрывов. Глава региона сообщил, что работала система ПВО, которая сбила на подлете к столице несколько дронов.

Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников, — написал Воробьев.

Глава Подмосковья призвал жителей сохранять спокойствие. Он добавил, что на местах работают экстренных службы, пообещав далее информировать.

Ранее Telegram-каналы «112» и Baza писали о взрывах, которые слышали жители нескольких населенных пунктов в Подмосковье, в том числе Немчиновки, Красногорска, Одинцово и Барвихи. Baza публиковал видео с дроном над Новой Ригой, летящим в сторону Москвы, который, по информации канала, впоследствии был сбит.

Telegram-канал SHOT сообщил, что на подлете к Москве были сбиты 13 беспилотников, в том числе на Рублевке, в районах Красногорска, Истры и Новой Москвы. По информации SHOT, два дрона попали в жилые дома в Москве на Ленинском проспекте и улице Профсоюзной, еще один — в многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.