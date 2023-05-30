«112»: взрывы прогремели в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пусковая установка ЗРС «Антей-400»

Telegram-канал «112» сообщил, что в Подмосковье утром прогремели взрывы. По его информации, их слышали жители Одинцово и Красногорска. Очевидцы запечатлели на видео дым в небе. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным «112», в Подмосковье могли сработать средства ПВО. Предположительно, в небе могли быть сбиты беспилотники.

Telegram-канал Baza пишет, что взрывы слышали в ряде населенных пунктов, в том числе в районе Немчиновки, Одинцово и Барвихи. По информации канала, несколько беспилотников были сбиты в небе над Истрой, также сообщается о работе ПВО.

Baza опубликовал видео с БПЛА, летящим в направлении Москвы со стороны Новой Риги. По предварительным данным, дрон уже сбит.

Ранее в МЧС начали выяснять обстоятельства инцидента, произошедшего в Новой Москве, где в многоэтажном жилом доме выбило стекла. В пресс-службе столичного главка ведомства сообщили, что ЧП произошло в доме по адресу: улица Атласова, 11, прибывшие на место спасатели обнаружили нарушение остекления на 25-м этаже.

Очевидцы сообщили, что слышали звук взрыва. В МЧС не исключили, что в дом мог врезаться беспилотник. По данным журналистов, вокруг здания обнаружены фрагменты, похожие на обломки дрона. Сведений о пострадавших не поступало.