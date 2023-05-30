МЧС выясняет причины взрыва в Новой Москве МЧС: причиной взрыва в жилом доме в Новой Москве мог стать беспилотник

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Специалисты МЧС выясняют обстоятельства инцидента, который произошел в Новой Москве. Там в многоэтажном жилом доме выбило стекла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства. ЧП случилось в доме 11 на улице Атласова.

Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено. В настоящее время устанавливается причина и обстоятельства произошедшего, - рассказал собеседник агентства.

В свою очередь очевидцы сообщили, что в момент инцидента был слышен звук взрыва.

В МЧС не исключают, что в дом мог взрезаться беспилотный летательный аппарат. По словам собеседника агентства, вкоруг дома обнаружены похожие на беспилотник фрагменты. Точно установить причину можно будет после проведения необходимых экспертиз.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что житель Набережных Челнов погиб в результате хлопка в квартире.Следователи выясняют обстоятельства гибели, возбуждено уголовное дело по статье "убийство". При этом в ведомстве рассматривают разные версии случившегося, включая суицид.

Кроме того, взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 кв. м. Из дома эвакуировали 50 человек. Жертвами взрыва газа стали 15 человек.