В Новосибирске после взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки Новосибирский губернатор Травников сообщил об обрушении подъезда пятиэтажки из-за взрыва

Фото: 54.mchs.gov.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в областном центре произошел хлопок газа в пятиэтажном доме на улице Линейной. Обрушился один подъезд, отметил он в Telegram.

В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе. Поручил своему заместителю Сергею Семке, мэру города Новосибирска Анатолию Локтю и руководителю ГУ МЧС НСО Виктору Орлову организовать спасательные работы и работы по оказанию первой помощи пострадавшим, — подчеркивается в его сообщении.

Глава региона добавил, что при обрушении подъезда один человек погиб и четыре получили травмы. По его словам, ведутся необходимые спасательные работы, на место инцидента уже прибыли региональные бригады скорой помощи и медицины катастроф.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС России уточнила, что «сообщение о хлопке газовоздушной смеси» поступило в 07:43 (03:43 мск) 9 февраля.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек. ЧП в Ефремове произошло 7 февраля. В МЧС сообщили, что спасательные работы продолжались всю ночь, к утру 8 февраля было разобрано 40 из 80 куб. м завалов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.