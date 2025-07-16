Стало известно, кто выжил в ДТП с семью жертвами в Новосибирской области

Стало известно, кто выжил в ДТП с семью жертвами в Новосибирской области Годовалый ребенок единственный выжил в ДТП с семью жертвами под Новосибирском

В Новосибирской области годовалый ребенок стал единственным выжившим в ДТП, унесшем жизни семи человек, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Авария произошла 16 июля на 290-м километре трассы К-17Р в Краснозерском районе. Здесь столкнулись два автомобиля.

По данным источника, ребенка вертолетом доставят в Новосибирск. Канал напомнил, что пятеро человек скончались на месте трагедии, а еще двое попали в больницу, где ушли из жизни. В посте говорится, что водитель Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota.

В МВД региона сообщили, что сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП. Авария случилась в 13:40 по местному времени (09:40 мск).

Ранее пятеро человек погибли в результате столкновения легковой машины BMW и грузовика Ford в Калужской области. По данным МВД, авария произошла 15 июля на 48-м километре трассы, которая связывает столицу региона и Серпухов.

В Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием Kia Rio и Renault, в результате чего погиб 54-летний водитель французского автомобиля. Двое пассажиров попали в больницу.