Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до двух

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До двух человек увеличилось число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб. Ранее речь шла об одном погибшем и четырех пострадавших.

По предварительным данным, двое погибли. Под завалами могут быть люди, их число устанавливается, — сказал собеседник агентства.

Также в ГУ МЧС Новосибирской области сообщили, что после взрыва в доме начался пожар. Площадь распространения огня составила около 300 квадратных метров. Эвакуированы 50 человек. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что на место происшествия прибыли 13 автомобилей скорой помощи.

Инцидент произошел утром 9 февраля. Сообщение поступило в экстренные службы в 03:43 мск (07:43 по местному времени). В результате взрыва газа обрушился третий подъезд четырехподъездного пятиэтажного дома по улице Линейная. В каждом из подъездов находится по 15 квартир.