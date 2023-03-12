Мужчина погиб в Татарстане из-за хлопка в квартире

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Житель Набережных Челнов погиб в результате хлопка в квартире. Инцидент произошел 11 марта. Следователи выясняют обстоятельства гибели, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУСК по Татарстану.

В результате хлопка, источник которого устанавливается, в однокомнатной квартире на 10 этаже одного из домов по улице Раскольникова города Набережные Челны погиб 21-летний мужчина, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

В ведомстве рассматривают разные версии случившегося, включая суицид. Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске в пятиэтажном доме № 129 на улице Ефремова взорвался газ. В результате ЧП пострадал один человек, еще 10 были эвакуированы. Предположительно, хлопок произошел в квартире на пятом этаже.

Также стало известно, что в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел взрыв газа. В результате обрушились два его подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Жертвами ЧП стали шесть человек, пострадали 11.