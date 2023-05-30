Собянин заявил о повреждении нескольких зданий в Москве из-за атаки БПЛА

Фото: shutterstock.com

Рано утром в Москве в результате атаки беспилотников несколько зданий получили незначительные повреждения, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По словам градоначальника, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются, серьезно пострадавших нет.

Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. <...> На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию, — написал Собянин.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что три дома в Москве были атакованы дронами, последний, по предварительным данным, упал на Ленинском проспекте. По информации канала, на месте работают саперы, территория оцеплена. Опубликованы кадры, на которых показана деталь, похожая на крыло беспилотника.

Экстренные службы подтвердили попадание дронов в два жилых дома в столице, на улицах Профсоюзной и Атласова в Новой Москве. По данным источника агентства в экстренных службах, пострадавших нет.

Утром 30 мая также стало известно о взрывах в Подмосковье, которые слышали жители Одинцово и Красногорска. Сообщалось о работе ПВО в регионе. Было опубликовано видео с дроном, летящим над Новой Ригой в сторону Москвы, по предварительным данным, этот БПЛА уже сбит. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.