«112»: три дома в Москве атакованы дронами

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Telegram-канал «112» сообщает, что три дома в Москве атакованы дронами, последний, предварительно, упал на Ленинском проспекте. Канал пишет, что на месте работают саперы, место оцеплено. Минобороны России информацию не подтверждало.

Издание также публикует с места событий видео, на котором видно лежащую деталь, похожую на крыло БПЛА.

РИА Новости подтвердили попадание дронов в два здания столицы, пострадавших, по данным источника в экстренных службах, нет. Один беспилотник угодил в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, он разрушил фасад и остекление дома. Второй дрон попал в 24-этажный дом на улице Атласова в Новой Москве.

К месту инцидента на улице Атласова ранее прибыли пожарно-спасательные подразделения. Признаков пожара они не обнаружили, на одном из верхних этажей выбиты стекла. В МЧС не исключили, что в дом мог врезаться беспилотный летательный аппарат. По словам собеседника агентства, вокруг дома обнаружены похожие на беспилотник фрагменты.