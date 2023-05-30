SHOT: при падении дрона на Ленинском проспекте в Москве есть пострадавшие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что в результате падения беспилотника у многоэтажного жилого дома на Ленинском проспекте в Москве есть пострадавшие. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию.

По данным SHOT, на место происшествия выехали сразу несколько машин скорой помощи. Число возможных пострадавших в результате падения БПЛА не уточняется.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки беспилотников несколько зданий в столице получили незначительные повреждения. По словам градоначальника, на данный момент серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются. Глава города призвал жителей доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что утром 30 мая в Москве дронами были атакованы три жилых дома, в том числе на Ленинском проспекте, где рядом со зданием обнаружили деталь, похожую на крыло беспилотника. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах также сообщало о попадании БПЛА в дом на Профсоюзной улице и еще в одну многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве. Предварительно сообщалось, что пострадавших нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.