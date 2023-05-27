Нападения ДРГ на границу и машину Минобороны: как ВСУ атакуют РФ 27 мая 27 мая стало известно о новых взрывах, диверсантах и атаках дронов в ряде регионов России

Фото: t.me/vvgladkov

27 мая СМИ сообщили о новых взрывах, диверсантах и атаках дронов в ряде регионов России: по данным Telegram-канала Mash, ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, а ДРГ под Брянском попыталась совершить прорыв. БПЛА атаковали здание нефтепровода в Псковской области. В Курской области из-за обстрела погиб один человек. Минобороны РФ эти сведения не комментировало. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

Где в Белгородской области слышали взрывы 27 мая

По информации Mash, ВСУ обстреляли Шебекино из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По информации ресурса, один из снарядов упал рядом с ледовым дворцом. По данным Mash, пострадали несколько человек. Позже губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале подтвердил, что город Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

Глава региона подчеркнул, что пострадавших нет, но одной женщине стало плохо на фоне перенесенного стресса, самообороновцы доставили ее в районную ЦРБ.

«Взрывной волной от прилета снаряда ствольной артиллерии поврежден фасад и выбиты стекла в ледовой арене, также есть прилеты на территорию парковки — повреждено дорожное полотно. Есть прилеты по пешеходному мосту, в результате в нескольких местах он поврежден», — добавил Гладков.

Telegram-канал Readovka предположил, что ВСУ вели огонь из РСЗО «Град».

Позже Telegram-канал SHOT опубликовал, как утверждается, фото с последствиями обстрела Шебекино: на кадрах видна небольшая воронка, поврежденная лестница и выбитые окна одного из зданий. Кроме того, ресурс опубликовал видео, где слышны взрывы. По данным SHOT, прилеты пришлись по пешеходному мосту, детской футбольной площадке и парковке.

Кроме того, Baza в ночь на 27 мая сообщила, что БПЛА атаковал здание МФЦ в посёлке Майский Белгородской области. По информации ресурса, дрон сбросил два взрывных устройства на здание, в котором находится МФЦ и отдел по вопросам миграции МВД.

На кадрах видео, размещенного Baza, как утверждается, запечатлена работа экстренных служб на месте падения БПЛА.

Что рассказал губернатор Гладков про обстрелы Белгородской области 26 мая

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 27 мая в своем Telegram-канале отметил, что регион за минувшие сутки подвергся нескольким обстрелам со стороны ВСУ:

В ночь на 27 мая в Белгороде квадрокоптер сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры. В результате поврежден забор, других повреждений нет.

Белгородский район за прошедшие сутки девять раз оказался под обстрелом: две атаки совершены с помощью БПЛА. В поселке Майский в результате сброса с БПЛА пострадавших нет, повреждена кровля административного здания. В поселке Октябрьский также в результате атаки дрона противника никто не пострадал, повреждено административное здание: выбиты окна, посечены козырек и кровля. По селу Журавлевка снова били артиллерией, всего было выпущено 7 снарядов.

Фото: t.me/vvgladkov

По Валуйскому городскому округу было выпущено шесть снарядов из миномета. Все они пришлись на село Новопетровка. Пострадавших и разрушений нет.

Волоконовский район был обстрелян 14 раз. Из них по хутору Старый было выпущено 11 минометных снарядов, трижды из ствольной артиллерии обстреляли село Тишанка. Никто не пострадал, разрушений нет.

Грайворонский горокруг снова под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами. В Грайвороне насчитали семь прилетов, пострадавших нет, повреждены 10 домовладений. Из миномета и артиллерии обстреляли село Козинка — всего зафиксировано 123 прилёта. Пострадавших нет, есть разрушения в семи домовладениях и одном сарае. По селу Глотово выпущено 6 минометных снарядов — никто не пострадал, разбита крыша в нежилом доме.

В Краснояружском районе на окраине села Поповка с БПЛА сброшено два неустановленных взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет.

Шебекинский городской округ обстреляли 106 раз. Из миномета 13 раз обстреляли пункт пропуска. Пострадавших и разрушений нет. Село Новая Таволжанка подверглось атаке миномётов и артиллерии — всего выпущено 16 снарядов. Пострадала женщина. Повреждения получил оздоровительный комплекс. Удар пришелся по территории птицефабрики — пострадали два корпуса. Различные повреждения получили восемь домовладений и три автомобиля.

Фото: t.me/vvgladkov

В городе Шебекино зафиксировано 23 прилета. В результате пострадал мужчина 2002 года рождения. С осколочным ранением лица, головы и правой голени доставлен в больницу. Повреждены светофор и дорожное покрытие, три транспортных средства, шесть домовладений получили повреждения кровли.

В Муроме зафиксировано 13 прилетов — минометы и артиллерия. Обошлось без пострадавших и разрушений.

По поселку Первомайский выпущено 11 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет.

Из миномета обстреляли село Середа — зафиксировано пять прилётов. Пострадавших и разрушений нет.

Поселок Ленинский 11 раз обстреляли из артиллерии. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В селе Архангельское зафиксировано 14 прилетов из миномета. Повреждена кровля и нарушено электроснабжение в одном из предприятий. Посечены фасад и ограждение жилого дома. Повреждения получил один автомобиль.

Где слышали взрывы в Тверской области

По информации ТАСС, 27 мая БПЛА упал в Андреапольском округе Тверской области. В пресс-службе правительства региона отметили, что пострадавших нет.

Позже Telegram-канал «Пул69» сообщил, что на месте падения БПЛА в Андреапольском округе Верхневолжья работают спецслужбы: ситуация находится на личном контроле губернатора региона Игоря Рудени. По информации ресурса, 27 мая падение БПЛА зафиксировано у деревни Ерохино Андреапольского округа.

Что за атака на нефтепровод в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 27 мая сообщил в своем Telegram-канале, что рано утром в результате взрыва повреждения получило административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района, пострадавших нет.

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

«Предварительно, здание повреждено в результате атаки двух БПЛА. Окончательные выводы по итогам работы оперативной группы», — отметил Ведерников.

В Курской области погиб строитель

Губернатор Курской области Роман Старовойт 27 мая сообщил в своем Telegram-канале, что днем в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель.

Он отметил, что работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Руководитель субъекта добавил, что родственникам покойного окажут всю необходимую помощь. По его словам, других пострадавших или разрушений нет.

Что известно о попытке прорыва ДРГ под Брянском

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что группа украинских диверсантов попыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. По информации канала, также сейчас ДРГ ВСУ пытается зайти в село Бровнечи. Авторы утверждают, что там сейчас идут бои. Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

По данным Mash, обе попытки прорваться в Брянскую область диверсанты ВСУ совершили днем 27 мая. В публикации говорится, что в населенных пунктах был объявлен план «Эдельвейс». По сведениям канала, на улице по-прежнему слышны взрывы, местные жители прячутся в подвалах.

Как сообщил ранее Telegram-канал «112», дрон-камикадзе атаковал автомобиль Минобороны РФ в Брянской области. По данным канала, инцидент произошел на дороге Бровничи — Сушаны. Канал отметил, что погибли двое военнослужащих. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.