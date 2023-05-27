Украинские диверсанты рвутся в Брянскую область Mash: украинские диверсанты пытаются прорваться в Брянскую область

Фото: Министерство обороны Украины

Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщает, что группа украинских диверсантов попыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. По информации канала, также сейчас ДРГ ВСУ пытается зайти в село Бровнечи. Авторы утверждают, что там сейчас идут бои. Минобороны России и местные власти эту информацию пока не комментировали.

По данным Mash, обе попытки прорваться в Брянскую область диверсанты ВСУ совершили днем 27 мая. В публикации говорится, что в населенных пунктах был объявлен сигнал «Эдельвейс». По сведениям канала, на улице по-прежнему слышны взрывы, местные жители прячутся в подвалах.

Как сообщил ранее Telegram-канал «112», дрон-камикадзе атаковал автомобиль Минобороны РФ в Брянской области. По данным канала, инцидент произошел на дороге Бровничи — Сушаны. Канал отметил, что погибли двое военнослужащих. Минобороны РФ данную информацию не подтверждало.

22 мая диверсанты атаковали Белгородскую область. Губернатор региона Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции. В ночь на 23 мая он также сообщил, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.

Позже Минобороны РФ опубликовало видеокадры с места, где была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, проникнувшая на территорию Белгородской области. На кадрах можно увидеть разбитую украинскую технику, на бронемашинах видны многочисленные следы от пуль, один из пикапов показан полностью сожженным.

После этих событий Гладков сообщил о создании семи батальонов территориальной обороны в Белгородской области на границе с Украиной. Он отметил, что в настоящее время идет поиск законных способов вооружения этих бойцов для обеспечения их защиты и противостояния ВСУ.