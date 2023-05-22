В Белгородской области введен режим контртеррористической операции Гладков: правовой режим контртеррористической операции введен в Белгородской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правовой режим контртеррористической операции введен в Белгородской области, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в рамках КТО будет проводиться усиленный режим контроля в области. У физлиц будут проверять документы, опасные производства могут приостановить.

В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, — написал он.

Кроме того, в области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности и объектов, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО.

22 мая Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил, что в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность ВСУ к диверсии в Белгородской области.