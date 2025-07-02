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02 июля 2025 в 19:14

ОКР расторг договор с компанией Zasport

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России и компания Zasport расторгли договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба ОКР. Отмечается, что это было сделано по соглашению сторон.

Олимпийский комитет России и компания Zasport по соглашению сторон расторгли договор о сотрудничестве. Благодарим компанию, ее руководство и коллектив за совместную работу, — говорится в сообщении.

Компания занималась пошивом формы для олимпийской сборной России. Соглашение ОКР с Zasport было подписано в 2017 году. В марте 2024 года оно было продлено на два года.

Ранее стало известно, что сборная Франции по хоккею была утверждена для участия в Олимпиаде-2026. Она займет место сборной России. Президент Федерации хоккея Франции Пьер-Ив Жербо подчеркнул, что очень рад за своих соотечественников.

До этого экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил шансы увидеть россиян на Олимпиаде-2026 в Турине. По его словам, решение о допуске хоккеистов из РФ на Игры будет принимать исполком Международной федерации хоккея (IIHF), куда входят враждебно настроенные к РФ страны. Он напомнил, что Эстония, Латвия и Польша всю жизнь "тявкают" на Россию. Плющев не исключил, что по этой причине сборная России по хоккею пропустит Олимпийские игры.

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