Опубликованы первые кадры с места ликвидации ДРГ в Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

Минобороны РФ опубликовало первые видеокадры с места, где была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, проникнувшая на территорию Белгородской области. На кадрах можно увидеть разбитую украинскую технику, на бронемашинах видны многочисленные следы от пуль, один из пикапов показан полностью сожженным. На ряде автомобилей белой краской была нанесена надпись «За Бахмут».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате вторжения украинских диверсантов погиб мирный житель села Козинка, а его раненая супруга находится в больнице.

Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка, — сказал он.

Губернатор также опубликовал фото бронеавтомобиля International MaxxPro американского производства, захваченного в ходе боев диверсантами.

По словам представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в ходе операции по ликвидации диверсантов было уничтожено более 70 украинских военных, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Они были ликвидированы авиацией, артиллерией и российскими подразделениями.

22 мая Гладков ввел в регионе режим контртеррористической операции после того, как заявил о проникновении группы диверсантов с Украины. На следующий день режим КТО был отменен.