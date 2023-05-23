Гладков: ВСУ снова обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области

Фото: kremlin.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома. По его словам, это произошло в поселке Борисовка, где ранее в результате атаки с дрона произошло возгорание административного здания. Глава региона уточнил, что в ходе новой атаки пострадавших нет.

В Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет. В поселке Борисовка повреждена кровля частного жилого домовладения, — сказал Гладков.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы.

22 мая после атаки диверсантов ВСУ глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о введении режима контртеррористической операции в регионе. В области теперь могут удалять людей с отдельных участков местности, контролировать телефонные переговоры, временно отселять граждан в безопасные районы, ограничивать движение транспорта и без препятствий допускать на частную территорию тех, кто участвует в КТО, а сами граждане, передвигаясь по улицам, должны будут иметь при себе спецдокументы.